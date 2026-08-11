Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorine büyük bir zam gelecek. Zammın ardından bazı şehirlerde motorinin litresi 90 lira sınırına yaklaşacak, benzinin litresi ise 74 lirayı aşacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına etkilemeye devam ediyor. Brent petroldeki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıyor. Brent petrolün varil fiyatının yeniden 90 dolara kadar yükselmesiyle akaryakıta yeni bir zam göründü.

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BENZİN VE MOTORİNE BÜYÜK ZAM!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı akaryakıta çifte zam bekleniyor. Benzindeki fiyat artışı 2 lira, motorinde ise 6 lira 85 kuruş olarak hesaplandı. Ancak zammın tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak.

Akaryakıta çifte büyük zam! Motorin 90, benzin 75 liraya koşuyor

POMPAYA YANSIYACAK TUTARLAR

Zamların yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak. Buna göre pompaya yansıyacak tutarlar benzinde 1 lira 50 kuruş, motorinde ise 5 lira 13 kuruş olacak.

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BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 90 lira sınırına yaklaşacak, benzinin litresi ise 74 lirayı aşacak. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorin 88 lira 5 kuruş, benzin ise 74 lira 3 kuruş olacak.

10 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 69.92 80.07 33.79 İstanbul Anadolu 69.77 79.93 33.19 Ankara 70.89 81.19 33.89 İzmir 71.17 81.46 33.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.