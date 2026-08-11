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Ekonomi

4 ile dev destek! 45 milyon lira hibe verilecek

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4 ile dev destek! 45 milyon lira hibe verilecek
Fotoğraf Başlığı 4 ile dev destek! 45 milyon lira hibe verilecek

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 45 milyon TL bütçeli hibe programı için başvurular sürüyor. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta faaliyet gösteren işletme, kooperatif ve üretici birliklerine yeşil dönüşüm projeleri için 650 bin TL ile 2 milyon 250 bin TL arasında hibe desteği verilecek. Başvurular 28 Ağustos'a kadar KAYS üzerinden yapılabilecek.

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Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı kapsamında başvurular devam ediyor. Toplam 45 milyon TL bütçeye sahip programla Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet gösteren işletme, kooperatif ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm yatırımlarına destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında hayata geçirilen program, bölgedeki üretim ve hizmet sektörlerinde çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

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"TARIM, İMALAT VE TURİZME DESTEK"

Program kapsamında tarım, imalat sanayii ve turizm sektörlerinde doğal kaynakların korunması, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yeşil dönüşüm uygulamalarına yönelik projeler desteklenecek.

Bunun yanı sıra özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan gruplar için sürdürülebilir iş ve istihdam olanaklarının artırılması da programın hedefleri arasında yer alıyor.

4 ile dev destek! 45 milyon lira hibe verilecek
Başlık Resmi4 ile dev destek! 45 milyon lira hibe verilecek

"2 MİLYON 250 BİN TL’YE KADAR HİBE"

Destek programı kapsamında uygun bulunan projelere 650 bin TL ile 2 milyon 250 bin TL arasında hibe desteği verilebilecek.

Destek oranları ise başvuru sahibinin niteliğine göre değişiyor. Mikro ve küçük işletmeler için destek oranı yüzde 50 ile yüzde 75 arasında, kooperatifler ve üretici birlikleri için ise yüzde 75 ile yüzde 90 arasında uygulanacak. Bu kapsamda özellikle üretim süreçlerinde enerji ve kaynak verimliliğini artıran, çevresel etkileri azaltan ve sürdürülebilir üretim modellerini hayata geçiren projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

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"BAŞVURULAR KAYS ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Programa başvurmak isteyen potansiyel yararlanıcıların proje başvurularını 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Başvurunun e-imza ile imzalanması veya KAYS üzerinden oluşturulan taahhütnamenin ıslak imzalı şekilde SERKA’ya teslim edilmesi için son tarih ise 4 Eylül 2026 saat 17.00 olarak belirlendi.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler, kooperatifler ve üretici birlikleri başvuru rehberi, destekleyici belgeler ve ayrıntılı bilgilere SERKA’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Programın, Kars’ın da içerisinde bulunduğu Serhat Bölgesi’nde çevre dostu üretim yatırımlarının artırılması, işletmelerin yeşil dönüşüm kapasitesinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir istihdamın desteklenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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