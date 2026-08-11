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Rekor yağış düştü! Meteoroloji ilk 10’u açıkladı: Türkiye genelinde en yüksek yağışı hangi il aldı?

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Rekor yağış düştü! Meteoroloji ilk 10’u açıkladı: Türkiye genelinde en yüksek yağışı hangi il aldı?
Fotoğraf Başlığı Rekor yağış düştü! Meteoroloji ilk 10’u açıkladı: Türkiye genelinde en yüksek yağışı hangi il aldı?

Meteoroloji’nin son ölçümlerine göre Türkiye genelinde en yüksek yağış miktarı 103,7 mm yağış ile Samsun’un Çarşamba ilçesine düştü. Samsun’u ise Artvin takip etti.

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Türkiye hem sağanak yağış hem de kavurucu sıcak hava etkisinin altında çifte hava yaşarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Ağustos tarihli raporunda en çok yağış alan 10 bölge sıralandı.

Rekor yağış düştü! Meteoroloji ilk 10’u açıkladı: Türkiye genelinde en yüksek yağışı hangi il aldı?
Başlık ResmiRekor yağış düştü! Meteoroloji ilk 10’u açıkladı: Türkiye genelinde en yüksek yağışı hangi il aldı?

REKOR SAMSUN'DA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 11 Ağustos tarihli son ölçüm verilerine göre, Türkiye genelinde en yüksek yağış miktarı Samsun’a düştü.

Rekor yağış düştü! Meteoroloji ilk 10’u açıkladı: Türkiye genelinde en yüksek yağışı hangi il aldı?
Başlık ResmiRekor yağış düştü! Meteoroloji ilk 10’u açıkladı: Türkiye genelinde en yüksek yağışı hangi il aldı?

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 103,7 mm yağış kaydedilirken, Çakmak Barajı bölgesinde bu miktar 69,6 mm olarak ölçüldü. Samsun, yağış sıralamasında Karadeniz Bölgesi başı çekti.

Rekor yağış düştü! Meteoroloji ilk 10’u açıkladı: Türkiye genelinde en yüksek yağışı hangi il aldı?
Başlık ResmiRekor yağış düştü! Meteoroloji ilk 10’u açıkladı: Türkiye genelinde en yüksek yağışı hangi il aldı?

EN ÇOK YAĞIŞ ALAN İLK 10 BÖLGE

Meteoroloji verilerine göre günün en çok yağış alan istasyonları şöyle;

YerYağış Miktarı (mm)
Samsun, Çarşamba (Merkez)103,7
Samsun-Çarşamba (Çakmak Barajı)69,6
Artvin-Hopa (Çavuşlu köyü)46,8
Samsun 19 Mayıs41,4
Samsun-Çarşamba (Samsun Çarşamba Havalimanı)40,4
Samsun-Çarşamba (Eğridere köyü)25,7
Rekor yağış düştü! Meteoroloji ilk 10’u açıkladı: Türkiye genelinde en yüksek yağışı hangi il aldı?
Başlık ResmiRekor yağış düştü! Meteoroloji ilk 10’u açıkladı: Türkiye genelinde en yüksek yağışı hangi il aldı?

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yerel olarak devam eden kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Vatandaşlara sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerektiği söylendi.

Öte yandan Türkiye genelinde 1 Ekim 2025-30 Haziran 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılı yağışları, 9 aylık dönemde geçmiş yıllara göre en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

"2026 Su Yılı 9 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu’na göre Türkiye genelinde ekim-haziran döneminde metrekareye ortalama 674,6 kilogram yağış düşmüştü. Buna göre, 2026 su yılı yağışları normaline göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 arttı. Böylece Türkiye genelinde 9 aylık su yılı yağışı son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsun
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