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Ekonomi

Avrupa tescilli Bayramiç beyazı! Tarlada kilosu 50 lira

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Kaz Dağları’nın kendine has aromasıyla öne çıkan ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline sahip Bayramiç beyazında hasat başladı. Bu yıl yaklaşık 7 bin dekar alanda 10 bin ton üretim beklenirken, ürün kalitesine göre kilosu 50 ila 100 liradan alıcı buluyor.

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Mitolojik adı 'İda' olan Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin, Bayramiç Ziraat Odası'nın yaptığı başvuru ile 'Bayramiç beyazı' adıyla Coğrafi İşaret tescili aldı. Bayramiç beyazının 4 çeşit fidan tescili gerçekleştirildi. Bayramiç beyazı, 5 yıl önce Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline de kavuştu. Bayramiç beyazı, Türkiye'nin Avrupa'daki tescilli 7'nci ürünü oldu.

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3 DÖNEMDE HASAT EDİLİYOR

Kaz Dağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli 'Bayramiç beyazı', erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat ediliyor. Rengi, tadı, kokusu ve aroması ile dikkat çeken ürün, diğer nektarin çeşitlerine göre de daha uzun süre dayanıyor. İhraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerdeki hallere gönderilen ürün tüketicilerin sofralarına ulaştırılıyor.

Avrupa tescilli Bayramiç beyazı! Tarlada kilosu 50 lira
Başlık ResmiAvrupa tescilli Bayramiç beyazı! Tarlada kilosu 50 lira

AVRUPA TESCİLLİ

AB Coğrafi İşaret tescilli 2 üründen biri olan Bayramiç beyazında hasat işlemleri başladı. Bayramiç beyazında sezonda yaklaşık 7 bin dekar üzerinde 10 bin ton üretim bekleniyor. Hasadına başlanan kendisine has aroması ve lezzetini Kaz Dağları'ndan alan Bayramiç beyazı, tüccarlar tarafından kalitesine göre üreticiden kilosu 50 liradan alınıyor.

Bayramiç beyazı üreticisi Ersin Karaca, "Bayramiç beyazı isimli tüysüz şeftalinin farkı tarihlerde çıkan dört çeşidi vardır. Ben kendim üreticiyim. Yüz dönüm tarlamda Bayramiç Beyazı yetiştiriyorum. Yeni bir boylama makinası aldım. Ürünümü de daha kaliteli yetiştirdim. Bayramiç Beyazı başka bölgede yetişmediği gibi kendi piyasasını kendi oluşturan bir ürün" dedi.

Avrupa tescilli Bayramiç beyazı! Tarlada kilosu 50 lira
Başlık ResmiAvrupa tescilli Bayramiç beyazı! Tarlada kilosu 50 lira

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen ise, "Bayramiç beyazı ilçemizde ortalama 7 bin dekar alanda üretim yapılan bir üründür. Yıllık rekoltemiz ise ortalama 20 bin tondur. Bu yıl ilkbaharda yağmurların çiçek aşamasına denk gelmesi nedeniyle yüzde 50 bir rekolte düşüşümüz oldu. Erkenci ürünlerde 100 liradan başlayan fiyatlar 60 lira bandındadır. Hasadımızın sonlarına geldik. 15 gün içerisinde hasadımız bitecek. Üreticimiz açısından verimli bir yıl geçti. Ekonomik olarak değerini korumasından dolayı üreticimizin yüzünü güldürdü. Üreticimizr para kazandırdı" diye konuştu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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