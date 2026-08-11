Malatya’da unutulmaya yüz tutan Tahannebi üzümü yeniden üretime kazandırıldı. Yaklaşık 500 dönümlük alanda yetiştirilen üzüm, yoğun talep görürken üreticiler siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi Kırtekeler mezrasında sürdürülen yenilikçi tarım hamlesi Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş kaynaklarını yeniden ekonomiye kazandırıyor. Yaklaşık 500 dönümlük alanda yürütülen bağcılık faaliyetlerinde, bölgenin tarihi lezzetlerinden olan ve kısa raf ömrü ile düşük verimi nedeniyle kaybolma noktasına gelen "Tahannebi" üzümünün seri üretimiyle büyük bir başarıya imza atıldı.

Daha önceleri ağırlıklı olarak siyah kurutmalık üzüm yetiştirilen bölgede, sofralık çeşitlere yönelilmesiyle birlikte iç piyasadan yoğun talep geldi. Başta Tahannebi olmak üzere Öküzgözü, Şam, Antep Karası ve Alphonse Lavallée gibi kaliteli üzüm çeşitleri, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

TALEPLERE YETİŞMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan üretici Yusuf Kırteke, "Anadolu'nun kaybolmuş lezzetlerinden biri olan Tahannebi üzümünü yeniden üretime kazandırdık. Malatya'nın eski bağlarında, özellikle Çırmıktı bölgesinde çok bilinen ancak zamanla unutulan bu çeşidin seri üretimiyle birlikte kısa sürede yoğun bir talep patlaması yaşadık. Şu anda taleplere yetişmekte güçlük çekiyoruz" dedi.

Hem lezzetli hem şifalı! Anadolu’nun unutulan lezzeti 500 liradan satılıyor

TAZELİĞİ BOZULMADAN KAPIYA KADAR ULAŞTIRIYORUZ

Üretici Yusuf Kırteke, hasat ettikleri üzümleri tazeliğini koruması amacıyla 5 kilogramlık özel ambalajlarda hazırlayarak şehir merkezine servis araçlarıyla gönderdiklerini belirterek, "Sipariş üzerine ürünlerimizi doğrudan vatandaşlarımızın adreslerine teslim ediyoruz. Lezzeti ve aromasıyla kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaştık. Bölgemizde kurutmalık üzümler kilogramı 500 TL'den, sofralık üzümlerimizin 5 kilogramlık paketleri ise 100 TL'den satışa sunuluyor. Hem alıcı hem de üretici mevcut fiyatlardan memnun. Şu anda tek sıkıntımız yoğun talebe yetişememek" dedi.

Hem lezzetli hem şifalı! Anadolu’nun unutulan lezzeti 500 liradan satılıyor

HEDEFİMİZ ÜZÜMÜ DE KAYISI GİBİ DÜNYA MARKASI YAPMAK

Bölge toprağının ve ikliminin üzüme benzersiz bir aroma kazandırdığını ifade eden Kırteke, hedeflerinin sadece iç piyasa olmadığını söyledi. Yeni kurulan bağların da ürün vermesiyle üretim kapasitesini hızla artıracaklarını belirten Kırteke, "Nasıl ki Malatya kayısısı dünya çapında bir markaysa, Malatya üzümünü de aynı seviyeye taşımakta kararlıyız. Bölgedeki diğer çiftçilerimizin de bu alana yönelmesiyle ihracat potansiyelimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.

Kırteke, erkenci bir tür olan Tahannebi üzümünün hasadının önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacağını belirterek, hemen ardından Alphonse, Antep Karası ve Öküzgözü çeşitleri ile siyah kurutmalık üzümün hasadına geçileceğini söyledi. Kırteke, Eylül ayı sonuna doğru sergilerde kurutularak paketlenen üzümlerin hem yerel pazara hem de ulusal piyasaya dağıtılacağını ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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