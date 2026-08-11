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Ekonomi

YouTube'dan para kazanmak zorlaşıyor! Artık bu izlenme şartı aranacak

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YouTube'dan para kazanmak zorlaşıyor! Artık bu izlenme şartı aranacak
Fotoğraf Başlığı YouTubedan para kazanmak zorlaşıyor! Artık bu izlenme şartı aranacak

YouTube, içerik üreticilerinin platformdan gelir elde edebilmesi için gereken izlenme kriterlerini değiştirdi. Yeni düzenlemeyle para kazanmak isteyen kanallar için belirli izlenme saatine ve Shorts izlenmesi için de ulaşma şartı getirildi.

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Kullanıcıların video içerikleri yükleyebildiği, izleyebildiği ve paylaşabildiği dünyanın en büyük çevrim içi video platformlarından biri olan, aynı zamanda içerik üreticilerinin reklam ve abonelik gelirleri elde etmesine imkân tanıyan ve kullanıcıların müzikten eğitime, haberden eğlenceye kadar çok çeşitli içeriklere ulaşmasını sağlayan YouTube’a yeni bir izlenme kuralı geldi.

YouTubedan para kazanmak zorlaşıyor! Artık bu izlenme şartı aranacak
Başlık ResmiYouTubedan para kazanmak zorlaşıyor! Artık bu izlenme şartı aranacak

ESKİ KURALLAR

Mevcut sistemde para kazanma özelliğinin açılması için 1.000 abone sınırının yanı sıra 4 bin izlenme saati veya 10 milyon Shorts izlenmesi yeterli kabul ediliyordu.

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KURALLAR 1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

YouTube’dan para kazanmak isteyen tüm içerik üreticilerini ilgilendiren bu kural, izlenme sayılarıyla alakalı. Artık yeni düzenlemeyle kanalların son bir yılda 8 bin izlenme saatine veya son 90 günde 20 milyon Shorts izlenmesine ulaşması gerekecek. 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak düzenleme, mevcut Ortaklık Programı üyelerini etkilemeyecek. Google çatısı altında faaliyet gösteren YouTube, içerik üreticilerinin para kazanma özelliğini kullanabilmesi için gereken kriterleri bu şartlar olarak açıkladı.

YouTubedan para kazanmak zorlaşıyor! Artık bu izlenme şartı aranacak
Başlık ResmiYouTubedan para kazanmak zorlaşıyor! Artık bu izlenme şartı aranacak

SHORTS'A DA İZLENME ŞARTI GELDİ

Değişen ve gelişen teknolojilerle birlikte şekillenen sosyal medya uygulamalarında artık kısa videolar öne çıkarken, YouTube da buna yönelik olarak en son Shorts videolarını getirmişti. Kullanıcılar bu alandan da içerik üreterek para kazanabiliyor. Ancak yeni şartlarda Shorts’tan para kazanmak isteyenler için de izlenme şartı geldi. Gelir elde etmeye devam etmek isteyen kanalların 90 günlük dönemlerde 10 milyon izlenme seviyesini koruması gerekecek. Ayrıca YouTube, Premium Lite abonelik paketini küresel çapta yaygınlaştıracağını açıkladı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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