Ticaret Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yeşilköy Balıkçı Barınağı içerisinden denize atık su deşarjı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

Bakanlık'tan İSKİ’ye 1,6 milyon liralık ceza! Gerçeği ihbar ortaya çıkardı, Yeşilköy’de denize atık su deşarj etmişler

Farklı tarihlerde bölgede yapılan incelemelerde İSKİ'ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan 2 beton borunun çevresinde deniz suyunun renginin koyu olduğu, yer yer renkli su girişlerinin bulunduğu belirlendi.

Bakanlık'tan İSKİ’ye 1,6 milyon liralık ceza! Gerçeği ihbar ortaya çıkardı, Yeşilköy’de denize atık su deşarj etmişler

İSKİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM

Yetkililerle yapılan görüşmeler ve daha önce kaydedilen görüntülerde de söz konusu borular aracılığıyla Marmara Denizi’ne koyu renkli, yağlı su akışının gerçekleştiği tespit edildi. Söz konusu atık su/kaçak deşarjıyla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı.

İSKİ’ye 1,6 milyon liralık ceza! Gerçeği ihbar ortaya çıkardı, Yeşilköy’de denize atık su deşarj etmişler

1 MİLYON 678 BİN TL CEZA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle Çevre Kanunu’na istinaden iki katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı.

Söz konusu cezaya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bakanlık ekiplerimizce yapılan denetimlerde, İstanbul Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj edildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle Çevre Kanunu’na istinaden iki katı yaptırımla1 milyon 678 bin TL ceza uygulanmıştır.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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