Tam Güneş tutulması için saatler kaldı! Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

Ağustos ayında gökyüzü tutkunlarını iki önemli tutulma bekliyor. Bunlardan ilki Güneş tutulması olacak. Hafta ortasında gerçekleşecek tutulma, 1999’dan bu yana Avrupa anakarasında gözlemlenecek ilk tam Güneş tutulması olma özelliğini taşıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak? Tam Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği önemli astronomik olaylardan biri için geri sayım başladı. Ağustos ayı boyunca gökyüzünde birbirinden dikkat çekici olaylar yaşanırken, ayın en önemli gelişmeleri arasında Güneş ve Ay tutulmaları yer alıyor. TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri tarafından her yıl hazırlanan ve yıl boyunca gerçekleşmesi beklenen önemli astronomik olayların yer aldığı Gök Olayları Yıllığı'nın 2026 sayısına göre, Ağustos ayında hem Güneş hem de Ay tutulması gerçekleşecek.

Tam Güneş tutulması için saatler kaldı! Türkiyeden görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

Ağustos ayındaki ilk tutulma 12 Ağustos Çarşamba günü Güneş'te yaşanacak. Dünya'nın farklı noktalarından milyonlarca kişinin takip edebileceği tutulma, özellikle Avrupa ve Kuzey Atlantik çevresinde etkili olacak. Batı Avrupa'nın büyük bölümünde, Kuzeybatı Afrika'nın bazı bölgelerinde ve ABD'nin küçük bir bölümünde Güneş'in Ay tarafından örtüldüğü gözlemlenebilecek.

Tam Güneş tutulması için saatler kaldı! Türkiyeden görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEEK Mİ?

12 Ağustos'ta gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın zirve saatinde Güneş ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş (batmış) olacağı için Türkiye tam veya parçalı tutulma alanı dışında kalacak.



Tam Güneş tutulması için saatler kaldı! Türkiyeden görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDE, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?

Dünya genelinde yaklaşık 980 milyon kişi, yani neredeyse her sekiz kişiden biri, Güneş’in en azından bir bölümünün Ay tarafından örtüldüğünü görebilecek. Avrupa'nın ve Kuzey Atlantik'in bazı bölgelerinde Güneş tutulması görülebilecek. Astronomik hesaplamalara göre; bu tarihi gök olayının en yoğun evresi Türkiye saati ile 20.47 civarında yaşanacak.

Tam Güneş tutulması için saatler kaldı! Türkiyeden görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

Tam tutulma yolu, Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz'in kuzeydoğusundaki küçük bir bölgeden geçecek. Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise kısmi Güneş tutulması yaşanacak.

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