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Ekonomi

2000'lerde 115 milyon ziyaretçiye ulaşmıştı! Efsane sosyal medya uygulaması geri dönüyor

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2000'lerde 115 milyon ziyaretçiye ulaşmıştı! Efsane sosyal medya uygulaması geri dönüyor
Fotoğraf Başlığı 2000lerde 115 milyon ziyaretçiye ulaşmıştı! Efsane sosyal medya uygulaması geri dönüyor

Bir dönemin en popüler sosyal medya platformlarından MySpace, yıllar sonra yeniden kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Platformun yeni sahipleri Tim ve Ryan Vanderhook, yeniden başlatma planlarını doğrularken, yeni MySpace’in ne zaman açılacağı henüz belli değil.

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2000’li yılların başında internet dünyasında büyük bir dönüşüme öncülük eden sosyal medya platformları, kullanıcıların kişisel profiller oluşturarak fotoğraf, video ve müzik paylaşmasına imkan tanıyordu.

Özellikle müzisyenlerin ve grupların eserlerini geniş kitlelere ulaştırmasında önemli bir rol üstlenen ve bir dönem dünyanın en popüler internet sitelerinden biri haline gelen MySpace, tekrar kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Dijital reklam teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve markaların hedef kitlelerine daha etkili şekilde ulaşmasına yardımcı olan ABD merkezli Viant Technology’nin kurucuları Tim ve Chris Vanderhook, MySpace’i yeniden başlatma planlarını doğruladı. Ancak yeni platformun açılış tarihi ve sunacağı özellikler henüz açıklanmadı.

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BİR DÖNEMİN İNSTAGRAMI VE FACEBOOK'UYDU

2003 yılında kurulan ve kısa sürede birçok kullanıcının odağı haline gelen MySpace, dönemin Instagram’ı ya da Facebook’u olarak değerlendirilebilir. Kullanıcıların profillerini müzik, görseller, arka planlar ve çeşitli kodlarla kişiselleştirebildiği platform, bu özellikleriyle dönemin diğer sosyal ağlarından ayrılıyordu. Tom Anderson ve Chris DeWolfe tarafından kurulan MySpace, 2008 yılında aylık 115 milyon ziyaretçiye ulaşarak en parlak dönemini yaşadı.

2000lerde 115 milyon ziyaretçiye ulaşmıştı! Efsane sosyal medya uygulaması geri dönüyor
Başlık Resmi2000lerde 115 milyon ziyaretçiye ulaşmıştı! Efsane sosyal medya uygulaması geri dönüyor

Küresel teknolojilerle beraber gelişen ve değişen rekabet ortamı artarken Facebook’un yükselişi MySpace’in çöküşünü beraberinde getirdi. Facebook’un hızlı büyümesiyle birlikte birçok kullanıcı Facebook’u kullanmaya başlarken, MySpace bu hamlenin gerisinde kaldı ve kullanıcılarının önemli bir bölümünü kaybetti. Sonraki yıllarda ise farklı sahiplik ve yeniden yapılanma süreçlerinden geçti ancak eski popülerliğine ulaşamadı.

MYSPACE İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLİYORLAR

ABD’li girişimciler olarak tanınan, teknoloji ve dijital reklamcılık alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan, özellikle reklam teknolojileri sektöründe önemli bir şirketin kurulmasında rol oynayan ve geliştirdikleri veri odaklı çözümlerle iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Tim ve Ryan Vanderhook kardeşler, 2011 yılında satın aldıkları MySpace markasını yeniden hayata geçirmek için doğru zamanı beklediklerini belirtti.

2000lerde 115 milyon ziyaretçiye ulaşmıştı! Efsane sosyal medya uygulaması geri dönüyor
Başlık Resmi2000lerde 115 milyon ziyaretçiye ulaşmıştı! Efsane sosyal medya uygulaması geri dönüyor

Artan sosyal medya rekabeti ve kapitalist sistemle gelişen ve değişen uygulamalar günden güne kendilerine yeni bir özellik eklemeye devam ederken MySpace’in bu rekabette nerede olacağı ise merak konusu. Analistlere göre MySpace’in bu platformlarla doğrudan rekabet etmek yerine daha küçük ve niş bir kullanıcı kitlesine yönelmesi daha gerçekçi olabilir. Özellikle algoritmaların yönlendirdiği içerik akışlarından uzaklaşmak isteyen kullanıcıların daha kişisel ve küçük topluluklara yönelmesi, platform için yeni bir fırsata dönüşebilir.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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