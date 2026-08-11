Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 16-27 Haziran 2027 arasında İstanbul'da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları nedeniyle üniversitelerin 1 ay erken kapanmasını istedi. YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazıda eğitim-öğretimin 31 Mayıs 2027 tarihinde bitirilmesi istendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2027 yılında 16-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak 4. Avrupa Oyunları sebebiyle İstanbul’daki üniversitelere resmi yazı yolladı. Yazıda üniversitelerden, 2026-2027 akademik senesinin 31 Mayıs 2027 tarihinde bitirilmesi talep edildi.

YÖK Genel Sekreterliği tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, Gençlik ve Spor Bakanlığının isteği çerçevesinde İstanbul’daki Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarının 4. Avrupa Oyunları boyunca Oyunlar Köyü olarak kullanılacağı kaydedildi. Yazıda, Oyunlar Köyü’nün resmi açılışının 4 Haziran 2027 tarihinde planlandığı belirtilerek, yurtlarda yapılacak bakım, temizlik ve hazırlık çalışmalarının zamanında bitirilebilmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini 31 Mayıs 2027’ye dek bitirmelerinin istendiği kaydedildi.

ÜNİVERSİTELERE BİLGİ VERİLDİ

YÖK, İstanbul’daki devlet ve vakıf üniversiteleri ile meslek yüksekokullarından, akademik takvimlerini bu çerçevede düzenlemeleri ile alakalı iş ve işlemleri gösteren bilgi ve belgeleri 31 Temmuz 2026 mesai bitimine dek Başkanlığa göndermelerini talep etti. Söz konusu yazı; İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın yanı sıra İstanbul’da faaliyetlerine devam eden çok sayıda vakıf üniversitesi ve meslek yüksekokuluna yollandı.

Üniversitelere Avrupa Oyunları düzenlemesi! 1 ay erken kapanacak

AÇILIŞ ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMUNDA

Avrupa'nın en önemli çok sporlu organizasyonlarından birisi olarak kabul edilen 4. Avrupa Oyunları, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak.

Sırasıyla Bakü (2015), Minsk (2019) ve Kraków-Malopolska'nın (2023) sonrasında dördüncüsü İstanbul'da yapılacak olan dev organizasyona, 50 ülkeden sporcular katılacak. 2028 Los Angeles Olimpiyatları için önemli bir kota alma durağı özelliği bulunan oyunların merkez üssü ise açılış ve kapanış seremonilerine de ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu olacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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