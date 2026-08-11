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Ekonomi

Karadeniz'de nefes kesen operasyon! 8 milyon hanenin gazı buradan gelecek

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Karadeniz'de nefes kesen operasyon! 8 milyon hanenin gazı buradan gelecek

Karadeniz'de doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesinin montajıyla görev hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Karadeniz’den karşılayacağız. Hedefimiz, 2028’de ikinci yüzer üretim platformumuzu da devreye alarak günlük üretimimizi 45 milyon metreküpe çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğal gazını Karadeniz’den karşılamak." dedi.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 9,5 milyon metreküplük doğal gaz üretimi tüm hızıyla sürerken, bu üretimi iki katına çıkarak olan Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi’nin hazırlık çalışmalarında da sonuna yaklaşıldı.

ACİL DURUMLAR İÇİN KRİTİK

Bu kapsamda, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını ve tahliye edilen gazları yüksek sıcaklıkta kontrollü şekilde yakarak tesis içerisindeki basıncın güvenli sınırlar içerisinde tutulmasını sağlayan Alev Kulesi’nin platforma montajına ilişkin kritik bir operasyon yürütüldü.

Karadeniz'de nefes kesen operasyon! 8 milyon hanenin gazı buradan gelecek
Başlık ResmiKaradeniz'de nefes kesen operasyon! 8 milyon hanenin gazı buradan gelecek

DEV VİNÇLER KULLANILDI

“Flare Tower” olarak da bilinen Alev Kulesi modülünün Osman Gazi Yüzer Üretim Platformuna montajlanması için biri 3 bin 500 ton, diğeri de 800 ton kaldırma kapasitesine sahip iki dev vinç kullanıldı. Söz konusu kaldırma işleminin ardından 96 metre yüksekliğinde, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi, platformdaki yerine yerleştirildi.

Karadeniz'de nefes kesen operasyon! 8 milyon hanenin gazı buradan gelecek
Başlık ResmiKaradeniz'de nefes kesen operasyon! 8 milyon hanenin gazı buradan gelecek

BAŞARILI ŞEKİLDE PLATFORMA ENTEGRE EDİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi’nin devreye alınmasına ilişkin bu kritik çalışmayla ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Bakan Bayraktar, “Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz kritik görevi için artık gün sayıyor. Filyos Limanı’ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelinirken son olarak platformun en kritik parçalarından biri olan 96 metre yükseklikte ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi de başarılı bir şekilde platforma entegre edildi.” dedi.

Karadeniz'de nefes kesen operasyon! 8 milyon hanenin gazı buradan gelecek
Başlık ResmiKaradeniz'de nefes kesen operasyon! 8 milyon hanenin gazı buradan gelecek

8 MİLYON HANENİN İHTİYACI KARADENİZ’DEN

Osman Gazi’nin yerli doğal gaz üretimine vereceği katkıyla ilgili de bilgiler paylaşan Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası’ndaki günlük üretimimizi iki katına çıkaracağız. Böylece 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Karadeniz’den karşılayacağız. Hedefimiz, 2028’de ikinci yüzer üretim platformumuzu da devreye alarak günlük üretimimizi 45 milyon metreküpe çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğal gazını Karadeniz’den karşılamak."

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