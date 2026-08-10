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Her soket başına 10 araç düşüyor! Türkiye şarj altyapısında dünya üçüncüsü

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Her soket başına 10 araç düşüyor! Türkiye şarj altyapısında dünya üçüncüsü

Ülkemizde elektrikli araç dönüşümü vites yükseltti. Soket başına düşen araç sayısı bakımından dünyada 3. sıraya yerleşen Türkiye, hızlı şarj (DC) istasyon oranındaki başarısıyla da Avrupa ve dünya genelinde dikkatleri üzerine çekiyor.

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Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yanı sıra şarj altyapısında da dikkat çeken bir hızlı büyüme yaşanıyor. Sektörün önde gelen veri şirketlerinden Benchmark Minerals Intelligence tarafından yayımlanan rapora göre bu alanda liderliği 4,7 milyon şarj noktası ile Çin elinde tutarken, ülkede hizmet veren şarj ağının yüzde 49’luk kısmı hızlı şarj (DC) soketlerden oluşuyor. Öte yandan ülkede soket başına 9,5 adet elektrikli araç düşüyor. Dünyada soket başına düşen araç sayısında ise ilk sırada 5 adetle Hollanda yer alıyor. Fakat ülkede kullanılan şarj ağının sadece yüzde 5’i DC şarj istasyonundan oluşuyor.

Her soket başına 10 araç düşüyor! Türkiye şarj altyapısında dünya üçüncüsü
Başlık ResmiHer soket başına 10 araç düşüyor! Türkiye şarj altyapısında dünya üçüncüsü

KAPSAMA ALANI GENİŞLİYOR

Türkiye bu noktada hem Avrupa’da hem küresel çapta öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Avrasya E-Mobilite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve EV Charge Show Direktörü Ahmet Aslantürk, konuyla ilgili açıklamasında ülkemizde 2024 başında 12 bin 84 olan şarj noktasının 2025 başında 26 bin 462’ye yükseldiğine dikkat çekerek, “EPDK tarafından yayımlanan rapora göre ülkemizde 2026 yılı ilk yarısı itibarıyla şarj noktası sayısı 45 bin 660’a ulaşmış durumda. Bunların 19 bin 903’ü hızlı şarj olarak bilinen DC, 25 bin 731’i ise alternatif akım olarak tanımlanan AC şarj noktası. Öte yandan ülkemiz genelinde 26 mobil şarj noktası hizmet veriyor. Ayrıca yine EPDK’nın güncel verilerine göre Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı 450 bin 38 adede ulaştı. Buna göre ülkemiz, 10 adetle soket başına düşen araç sayısı bakımından 3. sırada yer alıyor. Elektrikli araç pazarındaki hızlı gelişmeye paralel olarak ülkemizde şarj ağlarının coğrafi kapsayıcılığı da artıyor” dedi.

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DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Türkiye’de şarj altyapısına yönelik yatırımların da aynı hızla arttığını sözlerine ekleyen Aslantürk, şöyle devam etti:

Türkiye’de elektrikli araç parkı için daha önce 2030 perspektifinde dillendirilen 1 milyon adetlik hedef, artan satış ivmesiyle birlikte 2028 yılına çekildi. EPDK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen destekler bu hedefin öne çekilmesinde etkili başlıklardan biri. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar da önemli bir hedef paylaştı ve 2035 yılı için 8 ila 10 milyon adetlik elektrikli araç sayısı öngörüsünde bulundu. Bu sürecin en önemli yanı ise yaşanan gelişmeler ekseninde ülkemizin dışa bağımlılığının azalması. Ayrıca bireysel kullanıcılar açısından değerlendirildiğinde ise elektrikli araç kullanımında yaklaşık yüzde 60’a varan bir tasarruf imkânı söz konusu.”

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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