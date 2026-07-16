Türkiye genelinde elektrikli araç şarj altyapısını hızla büyüten Oncharge, kullanıcıların farklı şarj ağlarına tek bir mobil uygulama ve üyelik üzerinden erişebilmesini sağlayan yeni iş birliğini Trugo ile hayata geçirdi.

İş birliği kapsamında Oncharge’ın Türkiye genelindeki 700’den fazla şarj soketi Trugo mobil uygulamasına entegre edildi. Böylece Oncharge’ın otoyollardan şehir merkezlerine, alışveriş merkezlerinden üniversitelere kadar uzanan geniş şarj ağı, Trugo kullanıcılarının da erişimine açıldı. Entegrasyonun ardından Trugo mobil uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7 bine ulaştı.

Oncharge’ın yaygın lokasyon ağı ve güçlü operasyon altyapısı ile Trugo’nun dijital kullanıcı deneyimini bir araya getiren iş birliği, elektrikli araç kullanıcılarına daha geniş, erişilebilir ve kesintisiz bir şarj deneyimi sunmayı amaçlıyor.

ONCHARGE’IN ŞARJ AĞI TEK ÜYELİKLE DAHA FAZLA KULLANICIYA ULAŞIYOR

Yeni altyapı sayesinde kullanıcılar, Oncharge veya Trugo mobil uygulamalarından herhangi biri üzerinden ortak kullanıma açılan şarj istasyonlarını görüntüleyebiliyor. Kullanıcılar, yeni bir üyelik oluşturmaya ya da farklı bir ödeme sistemi kullanmaya ihtiyaç duymadan, tercih ettikleri uygulama üzerinden şarj işlemlerini başlatabiliyor ve ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Bu sayede Oncharge’ın Türkiye genelinde stratejik noktalarda bulunan şarj istasyonları daha fazla elektrikli araç kullanıcısıyla buluşurken, kullanıcıların şehir içinde ve şehirler arası yolculuklarda şarj hizmetine erişimi de kolaylaşıyor.

Oncharge; otoyollar, dinlenme tesisleri, alışveriş merkezleri, oteller, kamu kurumları, üniversiteler, ticari işletmeler ve şehir içi lokasyonlardan oluşan yaygın ağıyla elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunuyor.

“ONCHARGE’IN GÜÇLÜ ŞARJ AĞINI DAHA FAZLA KULLANICIYLA BULUŞTURUYORUZ”

Oncharge ve Trugo tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında yalnızca şarj istasyonu sayısının değil, kullanıcıların bu istasyonlara kolay ve kesintisiz şekilde erişebilmesinin de büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle Oncharge’ın Türkiye genelindeki 700’den fazla şarj soketini Trugo kullanıcılarının erişimine açıyoruz. Böylece Oncharge’ın stratejik lokasyonlarda büyüyen şarj ağı, tek üyelik ve tercih edilen mobil uygulama üzerinden daha geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet vermeye başlıyor.

İş birliğinin ardından Trugo mobil uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7 bine ulaşırken, elektrikli araç kullanıcıları seçili istasyonlarda daha esnek, pratik ve erişilebilir bir şarj deneyiminden yararlanabilecek.

Oncharge olarak güçlü operasyon ağımız, yüksek hızlı şarj çözümlerimiz ve kullanıcı odaklı dijital altyapımızla elektrikli araç ekosisteminin büyümesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni yatırımlar ve stratejik iş birlikleriyle şarj ağımızı daha fazla noktaya ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Oncharge Hakkında

Oncharge, Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisanslandırılmış elektrikli araç şarj ağı işletmecisidir.

Türkiye genelinde otoyollar, dinlenme tesisleri, alışveriş merkezleri, oteller, kamu kurumları, üniversiteler, ticari işletmeler ve şehir içi lokasyonlarda yaygın şarj altyapısı sunan Oncharge, elektrikli araç kullanıcılarının şehir içi ve şehirler arası yolculuklarında güvenilir ve kesintisiz şarj hizmetine erişmesini sağlamaktadır.

Yüksek hızlı DC ve AC şarj çözümleri, güçlü operasyon altyapısı ve kullanıcı deneyimini merkeze alan dijital hizmetleriyle sürdürülebilir mobilitenin gelişimine katkı sağlayan Oncharge, yenilenebilir enerji ve teknoloji odaklı projelere de yatırım yapmaktadır.

Türkiye’nin ilk şebekeden bağımsız DC hızlı şarj istasyonu projelerinden birini hayata geçiren Oncharge; akıllı şarj teknolojileri, dijital entegrasyonlar ve yenilikçi enerji çözümleriyle elektrikli araç ekosisteminin büyümesini desteklemektedir.

Oncharge, Türkiye genelinde büyüyen şarj ağıyla tüm elektrikli araç kullanıcılarına güvenilir, erişilebilir ve kesintisiz bir şarj deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

Trugo Hakkında

Togg’un yüzde 100 iştirak firması olan Trugo, Türkiye genelinde yüksek hızlı şarj cihazlarından oluşan şarj istasyonları kurma hedefiyle faaliyet göstermektedir.

Türkiye’nin 81 ilinde yüksek hızlı şarj hizmeti sunan Trugo, farklı marka ve modeldeki tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermektedir. Trugo mobil uygulaması üzerinden kullanıcılar şarj istasyonlarını görüntüleyebilmekte, istasyonlara ulaşım sağlayabilmekte, şarj işlemlerini başlatabilmekte ve farklı ödeme yöntemleriyle hizmet alabilmektedir.

Trugo, kullanıcı odaklı yazılım hizmetleri ve geliştirdiği yenilikçi çözümlerle elektrikli araç kullanıcılarının şarj deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

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