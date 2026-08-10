Eskiden küçük bütçelerle sağlanabilen doğa hobileri, ekipmanlara gelen zamlar sebebiyle bütçeleri sarsıyor. Basit bir oltada fiyatlar 5 bin liradan başlıyor. Özellik arttıkça fiyat 25 bine ulaşıyor. Bisikletler 20-150 bin, taşınır karavan 700 binden başlayıp 3 milyona ulaşıyor. Üst segmentin ise yanına yaklaşılamıyor...

Doğayla baş başa kalmak, hafta sonunu şehirden uzakta geçirmek artık çok zor. Bir dönem düşük bütçelerle yapılabilen balıkçılık ve kampçılık gibi aktiviteler, bugün kullanılan ekipmanın niteliğine göre on binlerce liralık harcamalara dönüşüyor.

Özellikle dövize bağlı ekipman fiyatları, ithal ürünlerin ağırlığı, bakım ve yenileme giderleri ile hobi sahiplerinin zaman içinde daha kaliteli ekipmanlara yönelmesi toplam faturayı artırıyor. Motosiklet ve karavan gibi araç gerektiren hobilerde ise başlangıç maliyetinin yanında sigorta, bakım, otopark, yakıt ve kamp alanı gibi düzenli giderler de devreye giriyor.

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MOBİL TATİL 3 MİLYON LİRA

Doğa tutkunlarının en yüksek bütçeli seçeneklerinden biri ise karavan. Çekme karavanlarda 700 bin TL’den başlayan fiyatlarla seçenekler bulunurken, donanım seviyesi, büyüklük ve markaya göre fiyatlar 3 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Daha üst segment ve özel üretim modellerde ise bu rakamın üzerine çıkmak mümkün.

Balıkçılık ve kamp malzemeleri cep yakıyor: Doğaya kaçışın faturası ağırlaştı

Karavan sahibi olmak da yalnızca aracı satın almak anlamına gelmiyor. Otopark ve kışlama, kamp alanı, bakım, sigorta, yakıt ve elektrik gibi giderler düzenli olarak bütçeye yük getiriyor. Özellikle büyükşehirlerde karavanını park edecek yer bulmak isteyenler için otopark ve kışlama ücretleri de önemli bir ek maliyet oluşturuyor.

Balıkçılık ve kamp malzemeleri cep yakıyor: Doğaya kaçışın faturası ağırlaştı

BİR OLTA ATMAK 5 BİN

Doğaya kaçış pandemide sağlıklı nefes almanın önemli bir aracıydı. O dönemde hızlanan hobi ürünlerindeki zamlar, enflasyonun da etkisiyle hız kesmeden devam etti. “Balık tutayım” diyenlerin karşısına en düşük bütçeli bu hobi için 5 bin liralık masraf çıkıyor.

Başlangıç seviyesinde kamış, makine, misina, iğne ve temel malzemeler daha düşük bütçeyle alınabilirken, kaliteli karbon kamışlar, daha gelişmiş makineler ve özellikle deniz balıkçılığında kullanılan sahte yemler maliyeti 25 bin liraya kadar ulaşıyor. Üstelik balıkçılıkta masraf yalnızca ilk alışverişten ibaret değil. Kopan misinalar, kaybolan sahte yemler, iğneler ve diğer sarf malzemeleri düzenli olarak yenileniyor.

Balıkçılık ve kamp malzemeleri cep yakıyor: Doğaya kaçışın faturası ağırlaştı

FOTOĞRAF MAKİNESİ 100 BİNİ BULABİLİYOR

Cep telefonlarının fotoğraf kalitesindeki yükselişe rağmen profesyonel fotoğrafçılık hâlâ ciddi bir ekipman bütçesi gerektiriyor. Fotoğraf makinesi gövdesi, standart lens, hafıza kartı, yedek batarya ve çanta gibi temel ekipmanlarla hobiye 20 bin TL civarında başlanabilirken, daha gelişmiş aynasız makineler ve farklı lenslerin eklenmesiyle toplam maliyet 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Özellikle telefoto, geniş açı veya yüksek ışık performansı sunan lensler toplam faturayı hızla artırıyor. Bu nedenle bazı fotoğraf meraklıları, nadiren kullanacakları pahalı lensleri satın almak yerine günlük veya haftalık kiralamayı tercih ediyor.

Balıkçılık ve kamp malzemeleri cep yakıyor: Doğaya kaçışın faturası ağırlaştı

KAMPA GİTMEK EN AZ 40 BİN

Şehirden uzaklaşmanın bir diğer popüler yolu kampçılık. Ancak bugün yalnızca çadır alıp ormana gitmek yerine daha konforlu ve donanımlı kamp tercih edenlerin sayısı artıyor. Çadır, uyku tulumu, mat, kamp ocağı, aydınlatma, masa-sandalye ve temel mutfak ekipmanlarından oluşan bir kamp setinin maliyeti 15 bin - 40 bin TL arasında değişiyor. Daha hafif ve profesyonel çadırlar, kaliteli uyku tulumları, taşınabilir güç istasyonları ve gelişmiş kamp ekipmanları tercih edildiğinde ise bütçe daha da yükseliyor.

Balıkçılık ve kamp malzemeleri cep yakıyor: Doğaya kaçışın faturası ağırlaştı

BİSİKLETTE PROFESYONEL ÜRÜNÜN FİYATI UÇUYOR

Bisiklette de son yıllarda ekipman çeşitliliğinin artmasıyla fiyatlar âdeta uçtu. Hobi amaçlı bir bisiklet 15-20 bin TL civarında iken; daha hafif kadro, kaliteli vites sistemi, hidrolik frenler ve performans odaklı ekipmanlarla birlikte fiyat 150 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Bisikletin yanında kask, ayakkabı, forma, eldiven, gözlük, aydınlatma ve bakım ekipmanları da hesaba katıldığında toplam bütçe daha da büyüyor. Özellikle karbon kadrolu, elektronik vitesli ve yarış odaklı modellerde ise 150 bin TL’nin üzerinde fiyatlarla karşılaşmak mümkün.

Balıkçılık ve kamp malzemeleri cep yakıyor: Doğaya kaçışın faturası ağırlaştı

MOTORLU 2 TEKER DAHA DA PAHALI

Motosiklette ise hobi ile yüksek bütçeli hayat tarzı arasındaki çizgi daha da belirginleşiyor. Şehir içi kullanım için daha uygun modellerde birkaç yüz bin liradan başlayan fiyatlar görülürken, uzun yol, enduro ve touring sınıfında motosikletin kendisi için 300 bin TL ile 1,2 milyon TL arasında bütçe gerekebiliyor.

Üstelik motosikletin satın alma bedeli toplam maliyetin yalnızca bir bölümü. Kask, mont, pantolon, bot, eldiven ve diğer koruyucu ekipmanlar da ciddi bir harcama oluşturuyor. Bunlara sigorta, kasko, periyodik bakım, lastik ve yakıt giderleri eklendiğinde motosiklet hobisinin yıllık faturası daha da büyüyor.

Balıkçılık ve kamp malzemeleri cep yakıyor: Doğaya kaçışın faturası ağırlaştı

AVCILIĞA GİRİŞ 70 BİN LİRA

Doğada vakit geçirmenin geleneksel hobilerinden avcılıkta da ekipman maliyeti önemli bir kalem oluşturuyor. Tüfek, temel kıyafet ve ekipmanlarla birlikte başlangıç bütçesi 70 bin TL civarından başlayabilirken, kullanılan tüfek, optik sistemler, kıyafet ve diğer ekipmanlara göre toplam maliyet 180 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Buna ruhsat, harç, ulaşım ve diğer dönemsel giderler de eklendiğinde avcılığın yıllık maliyeti daha da yükseliyor.

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