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Yaşam

İstanbul'da heyecanlandıran görüntü! Göktaşının düşme anı kamerada

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İstanbul Büyükçekmece semalarında dün gece göktaşının düşme anı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Gece saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Hürriyet Mahallesi mevkiinde bir vatandaş seyir halindeyken göktaşının düşme anı araç kamerasına yansıdı.

İstanbul'da heyecanlandıran görüntü! Göktaşının düşme anı kamerada
Başlık Resmiİstanbul'da heyecanlandıran görüntü! Göktaşının düşme anı kamerada

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Olayın ardından kayıtları izleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Kamera görüntülerinde yaşanan anlar gökyüzündeki parlak cismin yeşil ve hızlı bir ışıkla belirip saniyeler içinde kaybolması şeklinde yer aldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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