İstanbul'da heyecanlandıran görüntü! Göktaşının düşme anı kamerada
İstanbul Büyükçekmece semalarında dün gece göktaşının düşme anı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Gece saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Hürriyet Mahallesi mevkiinde bir vatandaş seyir halindeyken göktaşının düşme anı araç kamerasına yansıdı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Olayın ardından kayıtları izleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Kamera görüntülerinde yaşanan anlar gökyüzündeki parlak cismin yeşil ve hızlı bir ışıkla belirip saniyeler içinde kaybolması şeklinde yer aldı.
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