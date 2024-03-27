İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'a verdiğini açıkladı.

'Yarı Olimpiyat' olarak gösterilen organizasyona yaklaşık 5 bin sporcu katılacak.

AVRUPA OYUNLARI NEDİR?

Avrupa Oyunları, Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) 2012'de aldığı bir kararla, 4 yılda bir yapılan, kıtanın en büyük olimpik organizasyonudur. Birleşik Krallık tek bayrak altında olmak üzere, Avrupa'daki 50 ülkenin tamamı oyunlarda boy gösteriyor.