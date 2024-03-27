Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak!

İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları&#039;na ev sahipliği yapacak!

Spor Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'a verdiğini açıkladı.

 'Yarı Olimpiyat' olarak gösterilen organizasyona yaklaşık 5 bin sporcu katılacak.

AVRUPA OYUNLARI NEDİR?

Avrupa Oyunları, Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) 2012'de aldığı bir kararla, 4 yılda bir yapılan, kıtanın en büyük olimpik organizasyonudur. Birleşik Krallık tek bayrak altında olmak üzere, Avrupa'daki 50 ülkenin tamamı oyunlarda boy gösteriyor. 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
6-1 kazandıkları maça Avusturyalılar bile şaştı kaldı! Türkiye karşılaşması için "Şut çekme festivali" dediler - Spor6-1 kazanılan maça Avusturyalılar bile şaştı kaldı!Milli Takım'ın 6-1'lik Avusturya yenilgisi sonrası Vincenzo Montella 'istifa' sorusunu duyunca çılgına döndü - Spor'İstifa' sorusunu duyan Montella bakın ne yaptıBizimle kal Liva! Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi geri dönmeyebilir - SporFenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi geri dönmeyebilirBeşiktaş'ın altyapısındaki cevherler heyecan veriyor, yeni Semih'ler çok! - SporBeşiktaş'ın altyapısındaki cevherler heyecan veriyor, yeni Semih'ler çok!Suriye Milli Takımı'ndan tam 7 gol! Dünya Kupası Elemeleri'nde sürpriz sonuç - SporSuriye Milli Takımı'ndan tam 7 gol! Dünya Kupası Elemeleri'nde sürpriz sonuçUkrayna'dan tarihi zafer! Savaşın gölgesinde EURO 2024 bileti kaptılar - SporUkrayna'dan tarihi zafer! Savaşın gölgesinde EURO 2024 bileti kaptılarA Milli Takım'dan tatsız prova! Avusturya'dan tarihi fark - SporA Milli Takım'dan tatsız prova!Beşiktaş Emlakjet yarı finalin ilk ayağında mağlup! - SporBeşiktaş Emlakjet yarı finalin ilk ayağında mağlup!A Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu! Yunanistan - Gürcistan finalinde kazanan belli oldu - SporA Milli Takım'ın EURO 2024'teki son rakibi belli oldu! Yunanistan - Gürcistan finalinde kazanan belli olduSemih Kılıçsoy'dan İtalya'ya son saniye şoku! Genç yıldız 1 puanı getirdi - SporSemih Kılıçsoy'dan İtalya'ya son saniye şoku! Genç yıldız 1 puanı getirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...