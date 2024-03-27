6-1 kazandıkları maça Avusturyalılar bile şaştı kaldı! Türkiye karşılaşması için "Şut çekme festivali" dediler

Düzenleyen: Songül Soysal 27 Mart 2024 10:30 - Güncelleme: 27 Mart 2024 10:31 - Güncelleme:

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi hazırlık maçı kapsamında Avusturya ile karşı karşıya geldi ve 6-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Bu maç Türkiye'de olduğu kadar Avusturya'da da geniş yankı bulurken, Avusturyalılar bile bu sonuca şaştı kaldı. İşte Avusturya basınına yansıyanlar.