6-1 kazandıkları maça Avusturyalılar bile şaştı kaldı! Türkiye karşılaşması için "Şut çekme festivali" dediler
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi hazırlık maçı kapsamında Avusturya ile karşı karşıya geldi ve 6-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Bu maç Türkiye'de olduğu kadar Avusturya'da da geniş yankı bulurken, Avusturyalılar bile bu sonuca şaştı kaldı. İşte Avusturya basınına yansıyanlar.
Haziran ayında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te yer alacak A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Avusturya karşısında 6-1'lik ağır bir yenilgi aldı.
Ay-yıldızlıların beklenmedik mağlubiyeti Avusturya basınında geniş yankı uyandırırken, skor Avusturya'da bile şaşkınlık karşılandı. İşte maçın Avusturya basınına yansımaları.
Kleine Zeitung: "Avusturya Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi ikinci hazırlık maçında Ernst Happel Stadı'nda, muhteşem bir ikinci yarıyla Türkiye'yi 6-1 mağlup etti. Michael Gregoritsch hat-trick yaptı."
Heute:"Avusturya Milli Takımı, son dönemde oldukça formda olan Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası öncesindeki sondan üçüncü hazırlık maçında 6-1 mağlup etti."
ORF: "Avusturya Milli Futbol Takımı da Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci sınavını bir şut çekme festivaliyle geçti ve Türkiye'yi 6-1 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini kutladı."
OE24: "David Alaba, maçtan önce Türkiye'ye karşı cesurca 2-0'lık bir galibiyet tahmininde bulunmuştu, ancak görünen o ki takım arkadaşları onun tahminini aşmaya ve konuk takımı 6-1'lik bir şut şöleni ile Happel Stadyumu'ndan göndermeye karar verdiler."
Der Standart: "Ralf Rangnick'in takımı, ikna edici performansın ardından Avrupa Şampiyonası'na katılan rakibine karşı zafer elde etti. Takım korkutucuydu ve oyun boyunca kendilerini son derece geliştirebildiler. 6-1'lik zafer, üst üste beşinci galibiyet oldu."
Kronen Zeitung: "Türkiye'ye karşı 6-1'lik gol şovu. Takım patronu Ralf Rangnick, takımının ikinci 45 dakikadaki performansından çok memnun kaldı: 'Bundan daha iyisi olamaz!' Taraftarlar ise EURO 2024'ü sabırsızlıkla bekliyor ve Ernst Happel Stadı'nda şarkı söylüyorlar: 'Ah, ne kadar güzel'."