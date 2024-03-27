A Milli Takım'dan tatsız prova! Avusturya'dan tarihi fark

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Avusturya ile karşılaştı. Avusturya karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan Türkiye, sahadan 6-1 mağlup ayrıldı.

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynadığı 2.hazırlık maçından da mağlup ayrıldı. İlk karşılaşmada Macaristan'a 1-0 mağlup olan milliler, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.

AVUSTURYA 6-1 TÜRKİYE

Avusturya 2. dakikada Schlager ile maça hızlı başladı. 25. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltı noktasından Milli Takım'a eşitlik sayısını getirdi.

Gregoritsch, 44., 49. ve 59. dakikalarda attığı gollerle maçı 4-1'e getirdi ve hat-trick yaptı. 78. dakikada Baumgartner penaltı noktasından farkı 4'e çıkardı. 90+6'da Entrup maçın skorunu tayin etti.

SON MAÇ POLONYA İLE OYNANACAK

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, final turnuvası öncesindeki son özel maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.