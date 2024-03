Milli Takım'ın 6-1'lik Avusturya yenilgisi sonrası Vincenzo Montella 'istifa' sorusunu duyunca çılgına döndü

A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile oynadığı özel maçta 6-1'lik skorla mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella, kendisine yönetilen istifa sorusu karşısında sert bir tepki verdi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi hazırlık maçında, Ernst Happel Stadyumu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milli Takım maçtan 6-1'lik bir mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kendisine yöneltilen istifa sorusu karşısında sert bir cevap verdi.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Aldıkları sonucun üzücü olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Montella "Ama bu tarz maçlarda, tekrar kafanızı kaldırıp kendi cesaretini ortaya koyma fırsatı verir. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım yoksa çok basit olur." dedi.

Takıma denge getirmeleri gerektiğini, takım iyi gittiğinde pozitif anlar nasıl sindiriliyorsa, negatif anların da sindirilmesi gerektiğini ve bu mağlubiyetin kendilerini geliştireceğini söyledi.

"İKİNCİ YARIDA CESARETLİ DEĞİLDİK"

İlk yarıda daha iyi bir oyun oynadıklarını belirten Montella, ikinci yarıda cesur davranmadıklarını, daha az geriden oyun kurduklarını ve çok daha fazla gol yediklerini söyledi.

"BU TÜR PROBLEMLER OLABİLİYOR"

Son dönemde Türk futbolunda yaşananlar hakkında konuşan Montella "30 yıldır bu işin içindeyim. Bu 30 yılda her zaman bu tür problemler olabiliyor. Kendi zihinsel dengemle bu işin altından kalkıyorum. Bu futbolcularım için de geçerli. Her zaman güçlü olup mücadele vermeniz gerekiyor. Hayatta böyle şeyler yaşanabiliyor. Her zaman güçlü kalmalıyız ve üzerine koyarak devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İSTİFA SORUSUNU YANITLAMADI

Kendisine yöneltilen istifa sorusuna cevap veren Vincenzo Montella sert bir tepki gösterdi. Soruyu soran basın mensubuna "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben de şunu sormak istiyorum: Siz soru sorarken hata yaptığınızda istifa ediyor musunuz?" diyen Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 yıldır bu işin içindeyim, her seferinde bu tarz problemlerin ortaya çıktığını görüyorum. Bunlar normal şeyler. Burada zihinsel dengem olmasaydı, bu işi yapmamam gerekiyordu ve bu seviyelere ulaşmamam gerekiyordu."