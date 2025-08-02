Kayseri'de çatıya roket düştü! Olayın perde arkası şaşırttı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Model Uçak Pisti’nde yapılan eğitim çalışmaları sırasında atılan roket, Akçakaya Mahallesi Ziyapaşa Caddesi’nde bulunan yaşlı çiftin evine düştü. Olayın ardından ihbar alan polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yapılan incelemede roketin patlayıcı madde taşımadığı ve eğitim amaçlı kullanıldığı belirlendi. Yaşanan olayda kimsenin zarar görmemesi rahat nefes aldırdı.

"ROKET ÇATIMIZA DÜŞMÜŞ"

Ev sahibi Zeki Aktaş, yaşananları şöyle anlattı: “Bahçedeydik, aniden büyük bir ses geldi. Roket çatımıza düşmüş. Nereden geldiğini bilmiyorduk ama yakınlarda bir model uçak pisti var. Oradan fırlatmışlar ve roket arızalanınca bizim eve düştü. Şansımıza dışardaydık ve kimse zarar görmedi.”

Kazazedelerden Aktaş, roketi fırlatan öğrencilerden şikayetçi olmadığını belirtti.