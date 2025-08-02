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Kayseri'de çatıya roket düştü! Olayın perde arkası şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayseri&#039;de çatıya roket düştü! Olayın perde arkası şaşırttı
Kayseri, Roket, Eğitim, Olay, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de eğitim amacıyla öğrenciler tarafından fırlatılan bir roket, yaşlı bir çiftin evine isabet etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çift öğrencilerden şikayetçi olmadı.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Model Uçak Pisti’nde yapılan eğitim çalışmaları sırasında atılan roket, Akçakaya Mahallesi Ziyapaşa Caddesi’nde bulunan yaşlı çiftin evine düştü. Olayın ardından ihbar alan polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yapılan incelemede roketin patlayıcı madde taşımadığı ve eğitim amaçlı kullanıldığı belirlendi. Yaşanan olayda kimsenin zarar görmemesi rahat nefes aldırdı.

Kayseri'de çatıya roket düştü! Olayın perde arkası şaşırttı - 1. Resim

"ROKET ÇATIMIZA DÜŞMÜŞ"

Ev sahibi Zeki Aktaş, yaşananları şöyle anlattı: “Bahçedeydik, aniden büyük bir ses geldi. Roket çatımıza düşmüş. Nereden geldiğini bilmiyorduk ama yakınlarda bir model uçak pisti var. Oradan fırlatmışlar ve roket arızalanınca bizim eve düştü. Şansımıza dışardaydık ve kimse zarar görmedi.”

Kazazedelerden Aktaş, roketi fırlatan öğrencilerden şikayetçi olmadığını belirtti.

Kayseri'de çatıya roket düştü! Olayın perde arkası şaşırttı - 2. Resim

Kayseri'de çatıya roket düştü! Olayın perde arkası şaşırttı - 3. Resim

Kayseri'de çatıya roket düştü! Olayın perde arkası şaşırttı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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