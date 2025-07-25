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Kayseri’de feci olay! Her şey evde otururken oldu… Az kalsın can veriyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde evinde otururken üzerine çatı çöken A.B. ağır yaralandı. Ölümden dönen yaşlı adam apar topar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi İklim Sokak üzerinde meydana gelen olayda, evinin salonunda oturan A.B.’nin (69) üzerine çatı çöktü. 

Kayseri’de feci olay! Her şey evde otururken oldu… Az kalsın can veriyordu - 1. Resim

BETON YIĞINLARININ ALTINDA KALDI

Yaşlı adam beton yığınlarının altında kalırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda A.B., yığınların arasından ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Kayseri’de feci olay! Her şey evde otururken oldu… Az kalsın can veriyordu - 2. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı adam olay yerindeki müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de feci olay! Her şey evde otururken oldu… Az kalsın can veriyordu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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