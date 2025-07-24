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Bu ilçe 1 metre çöktü! Halk panik içinde, uzmanlardan açıklama var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu ilçe 1 metre çöktü! Halk panik içinde, uzmanlardan açıklama var
Afyonkarahisar, Eber Gölü, Bolvadin, Çökme, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuruma tehlikesinin baş gösterdiği Eber Gölünde sular çekildi, Bolvadin ilçesi yaklaşık 1 metre kadar çöktü. Bu durumun bilimsel olarak kanıtlandığını ifade eden uzmanlar, büyük tehlikeye dikkat çekti. İşte detaylar...

Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölünde sular çekildi, kuruma tehlikesi baş gösterdi. Bu durum, bölge halkını korkutan bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Kuruyan Eber Gölü'nün sadece ekolojik değil jeolojik olarak da birtakım tehlikelere neden olduğu ve Bolvadin ilçesinin yaklaşık 1 metreye kadar çöktüğü bilimsel olarak kanıtlandı.

"GEOTEKNİK AÇIDAN DA ÖNEMLİ BİR KONU"

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gücek, Eber Gölü'nde yaşanan kuraklığın jeolojik sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tehlikenin büyüklüğüne dikkat çeken Gücek, "Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen Eber Gölü, yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda geoteknik açıdan da önemli bir konudur. Bolvadin şehir merkezinin güneydoğusunda yer alan Eber Gölü çevresi, hem doğal yapısı hem de zemin davranışı bakımından Bolvadin ilçesi için kritik öneme sahiptir" dedi.

Bu ilçe 1 metre çöktü! Halk panik içinde, uzmanlardan açıklama var - 1. Resim

"BU DEFORMASYONLARIN TEMEL SEBEPLERİNDEN BİRİ..."

Gücek, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"03 Şubat 2002 tarihinde Afyonkarahisar'da meydana gelen Sultandağı ve Çay depremleri (Mw: 6.0 ve 6.3) sonrasında, Bolvadin Fayı üzerinde gözlemlenen yüzey deformasyonlarının artarak devam ettiği akademik çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu deformasyonların temel sebeplerinden biri, bölgedeki yeraltı su seviyesindeki ciddi azalmadır.

Son 25-30 yıllık süreçte küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı yeraltı suyu çekimi, Bolvadin çevresinde su seviyesinin önemli ölçüde düşmesine neden olmuştur. Bu durum, özellikle havzada yaygın olarak bulunan killi alüvyal çökeller üzerinde önemli geoteknik etkiler doğurmuştur."

Bu ilçe 1 metre çöktü! Halk panik içinde, uzmanlardan açıklama var - 2. Resim

ÇÖKME YER YER 1 METREYİ AŞTI

Su seviyesinin düşmesine bağlı olarak bu zeminlerde rötre (büzülme) kaynaklı çizgisel yüzey kırıkları ve düşey deformasyonlar meydana geldiğini, bu deformasyonların da zamanla şiddetlendiğini belirten Gücek, "Eber Gölü'ne doğru uzanan güneydoğu bloklarındaki çökme miktarlarının bazı bölgelerde 1 metreyi aştığı tespit edilmiştir. Tarafımca geçen yıl haziran ayında yapılan arazi gözlemleri ve sondaj verileri doğrultusunda oluşturulan geoteknik modellemeler, yeraltı su seviyesindeki azalışın bölgedeki zemin deformasyonlarını tetiklemeye devam ettiğini göstermektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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