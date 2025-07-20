Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi, 1 kişi canından oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Temmuz 2025 05:21 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 05:26 - Güncelleme:

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Afyonkarahisar'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan iki kişi emniyete götürüldü.

Olay Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI Kavgada, R.A. (41) ile H.G. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A, kurtarılamadı. 2 KİŞİ GÖZALTINDA Jandarma ekiplerinin 2 şüpheliyi gözaltına aldığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor. İlgili Haber İzmir'de "şezlong" kavgası kanlı bitti! Baltayla dehşet saçtı, yakalanmamak için ormanı yaktı Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı! Dehşet anları kamerada

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş