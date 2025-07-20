Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi, 1 kişi canından oldu
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Afyonkarahisar'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan iki kişi emniyete götürüldü.
Olay Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Kavgada, R.A. (41) ile H.G. (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A, kurtarılamadı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Jandarma ekiplerinin 2 şüpheliyi gözaltına aldığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş