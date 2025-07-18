Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de "şezlong" kavgası kanlı bitti! Baltayla dehşet saçtı, yakalanmamak için ormanı yaktı

İzmir'de "şezlong" kavgası kanlı bitti! Baltayla dehşet saçtı, yakalanmamak için ormanı yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de &quot;şezlong&quot; kavgası kanlı bitti! Baltayla dehşet saçtı, yakalanmamak için ormanı yaktı
Cinayet, Çeşme, İzmir, Balta, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Çeşme ilçesinde iki site görevlisi arasında "şezlong yeri" yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ovacık Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda bir sitenin görevlisi, komşu sitenin güvenlik görevlisini baltayla başına vurarak öldürdü. Zanlının, kaçarken jandarmayı oyalamak için makilik alanda yangın çıkardığı öne sürüldü. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde iki site görevlisi arasında şezlong yeri nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Soner Boztepe (29) ile komşu sitenin görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle komşu sitenin bekçisi olduğu öğrenilen şahıs, eline aldığı baltayla Boztepe’nin başına ağır bir darbe indirdi. Sağ tarafından darbe alan ve kafasında açık yara bulunan Soner Boztepe olay yerinde hayatını kaybetti.

JANDARMAYI OYALAMAK İÇİN YANGIN ÇIKARTTI İDDİASI

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, titiz bir çalışma sonucu saldırganı tespit etti. Yapılan araştırmada, cinayeti komşu sitenin görevlisinin işlediği netleşti. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelinin, yerini gizlemek ve jandarma ekiplerini oyalamak amacıyla çevredeki makilik alanda yangın çıkardığı öne sürüldü.

CİNAYET SEBEBİ 'ŞEZLONG'

Öte yandan cinayetin çıkış nedeninin ise iki site görevlisi arasında yaşanan "şezlong yeri" tartışması olduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydıBahçeli'den terör örgütü PKK ile pazarlık iddialarına sert tepki: Komisyona tam destek verilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Miras için babasını patlayıcıyla öldürmeye kalktı! Düzenek son anda bahçeye fırlatıldı - 3. SayfaMiras için babasını patlayıcıyla öldürmeye kalktı!Durak Ünal sırra kadem bastı! Ekipler her yerde onu arıyor - 3. SayfaDurak Ünal sırra kadem bastı! Ekipler her yerde onu arıyorBursa'da cuma namazı çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar var - 3. SayfaCuma namazı çıkışı silahlar konuştu! Yaralılar varTekirdağ'da eşini ütüyle katletmişti! Artık gün yüzü göremeyecek - 3. SayfaEşini ütüyle katletmişti! Artık gün yüzü göremeyecek75 yaşındaki kadını evlenme vaadiyle kandırdı! Tüm varlığını aldı, senet imzalattı - 3. SayfaTüm varlığını aldı, senet imzalattı: Detaylar korkunçRestoranda kurşun yağdırmıştı! Mahkemede kan donduran savunma: Planlasam kamera olmayan yerde öldürürdüm - 3. SayfaKurşun yağdırıp kaçmıştı! Kan donduran savunma
Sonraki Haber Yükleniyor...