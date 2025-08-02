Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu! Mustafa Aksakallı hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanında M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce silahlar konuştu.

İŞLETME SAHİPLERİNİ VURDULAR

işletme sahibi M.A. (39) ve Z.G. (25) tabancayla bacaklarından yaralanırken, mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33) de kaçmaya çalıştıkları sırada düşerek yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.

Öte yandan yaralanan işletme sahibinin oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı olduğu iddia edildi. Aksakallı'nın Alaçatı'da bir işletmesi olduğu biliniyor.