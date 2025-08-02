Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu! Mustafa Aksakallı hastaneye kaldırıldı
İzmir Alaçatı'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralananlar arasında oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın da olduğu iddia edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanında M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) ile işletme çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce silahlar konuştu.
İŞLETME SAHİPLERİNİ VURDULAR
işletme sahibi M.A. (39) ve Z.G. (25) tabancayla bacaklarından yaralanırken, mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33) de kaçmaya çalıştıkları sırada düşerek yerdeki cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.
EKİPLER BÖLGEDE
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Polis ekipleri, şüpheliler M.E.A. ve H.K.A'yı olay yerinde suç aleti tabancayla yakaladı.
Öte yandan yaralanan işletme sahibinin oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı olduğu iddia edildi. Aksakallı'nın Alaçatı'da bir işletmesi olduğu biliniyor.