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Adana'da arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adana&#039;da arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Karataş ilçesi Yenimurat Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Silahlı kavgada, Nuri K. (50) ve ağabeyi Zeynel K. (60) ile yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28), karşı taraftan da Bayram E. (61) ile oğulları Celal (30) ve Mustafa E. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nuri K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavgada yaralanan 5 kişi ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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