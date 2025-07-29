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Adana’da aile faciası… Eşini ve kızını katletti! Cenazede dikkat çeken detay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana’da aile faciası… Eşini ve kızını katletti! Cenazede dikkat çeken detay
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da, eşi tarafından öldürülen anne ve kızı yan yana mezara konuldu. Cinayetin faili baba ise aynı mezarlıkta ayrı bir alana defnedildi.

Korkunç olay, dün akşam Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi. 

EŞİ VE KIZINI KATLETTİ

İnfaz koruma memuru Eyüp Verimli (36), iddiaya göre maddi sorunlar nedeniyle yaşadığı bunalım sonrası eşi Merve (36) ve kızı Elif Verimli’yi (8) evlerinde tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla yaşamına son verdi. 

Adana’da aile faciası… Eşini ve kızını katletti! Cenazede dikkat çeken detay - 1. Resim

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Olay sonrası yapılan otopsilerin ardından Merve ve Elif Verimli’nin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları içinde Buruk Mezarlığı’na getirilen anne ve kızı, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.Eyüp Verimli ise aynı mezarlıkta farklı bir alana defnedildi.

Adana’da aile faciası… Eşini ve kızını katletti! Cenazede dikkat çeken detay - 2. Resim

CİNAYET NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın perde arkasından maddi sıkıntılar çıktı. Bir süredir borçları nedeniyle bunalıma giren Eyüp Verimli’nin eşiyle maddi meseleler yüzünden sık sık tartıştığı öğrenildi. Olay günü çıkan şiddetli tartışmayı duyan komşular kapıya dayandı, çiftin küçük kızları Ş.E. (6) ise korkuyla evden dışarı kaçtı.

Adana’da aile faciası… Eşini ve kızını katletti! Cenazede dikkat çeken detay - 3. Resim

Kapıyı kapatan Eyüp Verimli, yatak odasında önce eşini ardından da küçük kızını başlarından tek kurşunla vurarak öldürdü. Olay sonrası aynı silahla intihar etti.

Adana’da aile faciası… Eşini ve kızını katletti! Cenazede dikkat çeken detay - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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