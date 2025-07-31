İzmir'in ardından Ankara'da da ekmeğe zam geldi!
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İzmir'in ardından Ankara'da de ekmek fiyatlarına zam geldi. Ankara Fırıncılar Odası'nın yayımladığı yeni tarifeye göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükseldi.
Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Ankara Fırıncılar Odası'nın açıkladığı yeni fiyat listesine göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 15 liraya çıkarıldı.
ZAM ORANI YÜZDE 20
Yapılan artışla birlikte ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 oranında zam gelmiş oldu. Yeni tarifeyle birlikte başkentte vatandaşlar artık ekmeği daha yüksek fiyattan satın alacak.
YENİ TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Fırıncılar Odası’nın belirlediği fiyat listesiyle birlikte zamlı tarifeler uygulanmaya başlandı. Artan maliyetlerin bu fiyat artışında etkili olduğu belirtiliyor.
Öte yandan önceki gün İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak, 12.5 liradan 15 liraya yükseltilmişti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir