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2025 İzmir ekmek fiyatı ne kadar? Zam oranı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025 İzmir ekmek fiyatı ne kadar? Zam oranı belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir’de temel gıda maddesi ekmeğe zam geldi. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren zam kararı sonrası yeni ekmek fiyatı merak edildi. Peki İzmir ekmek fiyatı ne kadar, zam oranı belli oldu mu? Zamla ilgili detaylar haberimizde…

İzmir'de milyonlarca vatandaşın temel gıda maddesi ekmeğe zam yapıldı. 12,5 TL'den satılan ekmek fiyatında artışa gidildi. İzmir'de ekmek 1 Ağustos 2025'ten itibaren zamlı fiyattan satışa sunulacak. Peki İzmir ekmek fiyatı ne kadar, zam oranı belli oldu mu? İzmirliler tarafından araştırılıyor.

2025 İzmir ekmek fiyatı ne kadar? Zam oranı belli oldu - 1. Resim

2025 İZMİR EKMEK FİYATI NE KADAR?

İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi, 200 gramlık ekmek fiyatının 12,5 liradan 15 TL'ye yükseltilmesi teklifinde bulunmuştu. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Temmuz ayı meclis toplantısında ekmeğin kaç liradan satılacağı belirlendi. Oy birliğiyle alınan kararla ekmeğin fiyatı 15 TL oldu.

2025 İzmir ekmek fiyatı ne kadar? Zam oranı belli oldu - 2. Resim

İZMİR'DE EKMEK YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

Böylece İzmir ekmek fiyatlarında yüzde 20 oranında bir artışa gidildi. Ticaret Bakanlığı'nın zam kararını onaylaması beklenirken, İzmir'de 1 Ağustos 2025'ten itibaren ekmek 15 TL'den vatandaşlara satılacak.

2025 İzmir ekmek fiyatı ne kadar? Zam oranı belli oldu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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