30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Temmuz 2025 11:31 - Güncelleme: 30 Temmuz 2025 12:06 - Güncelleme:

İzmir, Elektrik Kesintisi, Aliağa, Bergama, Haber

Gediz Elektrik tarafından yürütülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İzmir'in Aliağa, Bergama, Çiğli, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü elektrikler kesilecektir. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte cevabı...

İzmir elektrik kesintisi listesiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz günü İzmir'in bazı ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte cevabı... İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA? Bugün sabah saatleri itibarıyla İzmir'in Aliağa, Bergama, Çiğli, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde şebekenin daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi amacıyla elektrik kesintisi yaşanacaktır. İzmir'de elektriklerin ne zaman, saat kaçta geleceği GEDİZ elektrik tarafından paylaşılmıştır. Kesinti süresi boyunca oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların elektrikli cihazlarını prizden çekmeleri önemlidir. 30 TEMMUZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ PAYLAŞILDI ALİAĞA / İZMİR Kesinti ID : 3438980 Saat : 9:00 - 17:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Çakmaklı ( Melisa Sk. Manolya Sk. Leylak Sk. Kardelen Sk. Atatürk Cd. Çamlık Sk. Sarmaşık Sk. Papatya Sk. Nilüfer Sk. Orkide Sk.) BERGAMA / İZMİR Kesinti ID : 3432666 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Zeytindağ ( Kenan Çoşkun Cd. Kazım Dirik Sk. 23 Nisan Sk. Turgut Reis Sk. Yılmaz Sk. T. Sadık Evren Sk. Postane Sk. ) ÇİĞLİ / İZMİR Kesinti ID : 3439179 Saat : 10:00 - 14:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Yeni Mahalle ( 8763. Sk. 8762. Sk. 8759. Sk. 8205/1 8766/1 8209. Sk. 8207. Sk. 8206. Sk. 8205. Sk. 8204. Sk. 8766. Sk. 8765. Sk. 8764/4. Sk. 8764/1. Sk. 8764. Sk. ) KARABAĞLAR / İZMİR Kesinti ID : 3438993 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Limontepe ( 9720. Sk. 9677. Sk. 9690. Sk. 9690/1. Sk. 9693. Sk. ) Bahriye Üçok ( 9645. Sk. 9645/1. Sk. 9646. Sk. 9673. Sk. 9674. Sk. 9676. Sk. 9677. Sk. 9677/1. Sk. 9685. Sk. 9686. Sk. 9686/1. Sk. 9687. Sk. 9687/2. Sk. 9688. Sk. 9689. Sk. 9689/1. Sk. 9690. Sk. 9692. Sk. 9693. Sk. 9694. Sk. 9695. Sk. ) KİRAZ / İZMİR Kesinti ID : 3439246 Saat : 9:15 - 17:15 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Başaran ( BOZALAN Başova Başaran YEŞİLYURT YEŞİLYURT ) Çanakçı ( İĞDELCE BAYIR İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE BAYIR İĞDELCE İĞDELCE ) SELÇUK / İZMİR Kesinti ID : 3432775 Saat : 10:00 - 13:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Belevi TİRE / İZMİR Kesinti ID : 3432775 Saat : 10:00 - 13:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Kurşak Çayırlı Mehmetler Hasançavuşlar Halkapınar Kesinti ID : 3432782 Saat : 14:00 - 17:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Saruhanlı ( SARUHANLI MERKEZ ) Sarılar ( Sarılar Köyü Tepe Mevkii Küme evler ) Osmancık ( Osmancık Köyü Osmancık Köyü İç Yolu ) Yenişehir ( Yenişehir Yolu Yenişehir Köyü İç Yolu OVA YOLU ) TORBALI / İZMİR Kesinti ID : 3432775 Saat : 10:00 - 13:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Göllüce İlgili Haber 29-30 Temmuz İzmir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman, gelecek saat kaçta?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin