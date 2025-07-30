30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?
Gediz Elektrik tarafından yürütülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İzmir'in Aliağa, Bergama, Çiğli, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü elektrikler kesilecektir. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte cevabı...
İzmir elektrik kesintisi listesiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz günü İzmir'in bazı ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte cevabı...
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?
Bugün sabah saatleri itibarıyla İzmir'in Aliağa, Bergama, Çiğli, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde şebekenin daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi amacıyla elektrik kesintisi yaşanacaktır.
İzmir'de elektriklerin ne zaman, saat kaçta geleceği GEDİZ elektrik tarafından paylaşılmıştır. Kesinti süresi boyunca oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların elektrikli cihazlarını prizden çekmeleri önemlidir.