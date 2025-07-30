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30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?
İzmir, Elektrik Kesintisi, Aliağa, Bergama, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gediz Elektrik tarafından yürütülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İzmir'in Aliağa, Bergama, Çiğli, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü elektrikler kesilecektir. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte cevabı...

İzmir elektrik kesintisi listesiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz günü İzmir'in bazı ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte cevabı...

30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Bugün sabah saatleri itibarıyla İzmir'in Aliağa, Bergama, Çiğli, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde şebekenin daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi amacıyla elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İzmir'de elektriklerin ne zaman, saat kaçta geleceği GEDİZ elektrik tarafından paylaşılmıştır. Kesinti süresi boyunca oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların elektrikli cihazlarını prizden çekmeleri önemlidir.

30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 2. Resim

30 TEMMUZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ PAYLAŞILDI

30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 3. Resim

ALİAĞA / İZMİR
Kesinti ID : 3438980
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çakmaklı ( Melisa Sk. Manolya Sk. Leylak Sk. Kardelen Sk. Atatürk Cd. Çamlık Sk. Sarmaşık Sk. Papatya Sk. Nilüfer Sk. Orkide Sk.)

BERGAMA / İZMİR

30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 4. Resim

Kesinti ID : 3432666
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytindağ ( Kenan Çoşkun Cd. Kazım Dirik Sk. 23 Nisan Sk. Turgut Reis Sk. Yılmaz Sk. T. Sadık Evren Sk. Postane Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 5. Resim

Kesinti ID : 3439179
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni Mahalle ( 8763. Sk. 8762. Sk. 8759. Sk. 8205/1 8766/1 8209. Sk. 8207. Sk. 8206. Sk. 8205. Sk. 8204. Sk. 8766. Sk. 8765. Sk. 8764/4. Sk. 8764/1. Sk. 8764. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 6. Resim

Kesinti ID : 3438993
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Limontepe ( 9720. Sk. 9677. Sk. 9690. Sk. 9690/1. Sk. 9693. Sk. )
Bahriye Üçok ( 9645. Sk. 9645/1. Sk. 9646. Sk. 9673. Sk. 9674. Sk. 9676. Sk. 9677. Sk. 9677/1. Sk. 9685. Sk. 9686. Sk. 9686/1. Sk. 9687. Sk. 9687/2. Sk. 9688. Sk. 9689. Sk. 9689/1. Sk. 9690. Sk. 9692. Sk. 9693. Sk. 9694. Sk. 9695. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 7. Resim

Kesinti ID : 3439246
Saat : 9:15 - 17:15
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Başaran ( BOZALAN Başova Başaran YEŞİLYURT YEŞİLYURT )
Çanakçı ( İĞDELCE BAYIR İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE İĞDELCE BAYIR İĞDELCE İĞDELCE )

SELÇUK / İZMİR

30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 8. Resim

Kesinti ID : 3432775
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belevi

TİRE / İZMİR

30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 9. Resim

Kesinti ID : 3432775
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurşak
Çayırlı
Mehmetler
Hasançavuşlar
Halkapınar
Kesinti ID : 3432782
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saruhanlı ( SARUHANLI MERKEZ )
Sarılar ( Sarılar Köyü Tepe Mevkii Küme evler )
Osmancık ( Osmancık Köyü Osmancık Köyü İç Yolu )
Yenişehir ( Yenişehir Yolu Yenişehir Köyü İç Yolu OVA YOLU )

TORBALI / İZMİR

30 Temmuz 2025 İzmir elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 10. Resim

Kesinti ID : 3432775
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göllüce

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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