29-30 Temmuz İzmir elektrik kesintisi sorgulama: Gediz Elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman, gelecek saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 15:17 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 15:18 - Güncelleme:

İzmir, Elektrik Kesintisi, Aliağa, Bayındır, Çeşme, Haber

Gediz Elektrik tarafından yapılan duyuruyla beraber 29-30 Temmuz'da İzmir'in Aliağa, Bayındır, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, gelecek saat kaçta? İşte cevabı...

Gediz Elektrik, elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleri duyurdu. İzmir'in birçok bölgesinde gerçekleşecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi yaşanacaktır. İzmir'de binlerce haneye elektrik ulaştıran GEDİZ Elektrik, 29-30 Temmuz tarihleri arasında İzmir'in Aliağa, Bayındır, Çeşme, Çiğli, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, gelecek saat kaçta? İşte cevabı... İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN, GELECEK SAAT KAÇTA? İzmir'in Aliağa ilçesinin Çakmaklı mahallesinde 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü elektrik kesintisi 09:00 -17:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. 29 Temmuz 2025 Salı günü Bayındır'da elektrikler 14:00 ile 17:00'da, Çeşme'de ise 09:30-16:00 kesilecektir. 30 Temmuz'da Çiğli'de 10:00-14:00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. İzmir'in Kiraz ilçesinde 29 Temmuz 2025 Salı günü elektrikler 09:30'da kesilip 17:30'da gelecektir. Ödemiş'te ise 12:00-1700 saatleri arasında elektrik olmayacağı belirtildi. Tire ve Torbalı ilçelerinde 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü 10:00-13:00 saatlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektikler kesilecektir. 29-30 TEMMUZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA İlgili Haber Bursa elektrik kesintisi 28-30 Temmuz: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin