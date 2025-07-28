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Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 29 Temmuz hangi ilçeler etkilenecek, elektrik ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 29 Temmuz hangi ilçeler etkilenecek, elektrik ne zaman gelecek?
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burada: Ankara'da elektrik kesintisi 29 Temmuz 2025 sabah saatlerinden itibaren birçok ilçe ve mahallede etkili olacak. Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin nedeni ve arızanın ne zaman giderileceği belirtildi. Peki, 29 Temmuz'da Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? İşte Ankara elektrik kesintisi listesi...

Ankara'da elektrik kesintisi 29 Temmuz 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bazı ilçe ve mahallelerde etkili olacak.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin ani gelişen şebeke arızalarından kaynaklandığı ve planlı bir bakım çalışması olmadığı belirtildi. Peki, 29 Temmuz'da Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 29 Temmuz hangi ilçeler etkilenecek, elektrik ne zaman gelecek? - 1. Resim

29 TEMMUZ ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER YOK, NE ZAMAN GELECEK?

Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Altındağ, Bala, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan ve diğer bazı ilçelerinde 29 Temmuz 2025 tarihinde çeşitli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Planlı şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.

Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 29 Temmuz hangi ilçeler etkilenecek, elektrik ne zaman gelecek? - 2. Resim

  • Altındağ:29.07.2025 | 12:00 - 14:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Karacaören Mah., Karli, 1639, 1635, 1638, 1640, 1637
  • Başkent:29.07.2025 | 10:00 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: 734, 732, 727, 735, 748/5, 749/3, Mevlana, 736/3, 736/5, 736/6, 736/9, 737/2, 736/10
  • Başkent:29.07.2025 | 09:00 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: 1497/2, 1497/6, 1405, 1406/8, 1407, 1408, 1408/1, 1408/6, 1497/9, 1497/5, 1402, 1403, 1407/3, 1408/3, 1497/8, 1497/3, 1498, 1497/1, 1496/8, 1496/9, 1408/2, 1408/5, 1488, 1497/7, Baraj, Karahanlılar, 1498/1, 1497/4, 1071 Malazgirt, Şehit Davut Kara
  • Bala:29.07.2025 | 10:00 - 18:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Avni Akyol, Derviş, Küçükboyalık, Küçükbıyık, Atatürk, Küçükcamili, Bektaşlı, Büyükcamili, Büyükbıyık
  • Beypazarı:29.07.2025 | 09:30 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Sekli
  • Çankaya:29.07.2025 | 11:30 - 15:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: 286, Tacettin Çınar, Şemsettin Günaltay
  • Çankaya:29.07.2025 | 10:00 - 18:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Yakupabdal
  • Etimesgut:29.07.2025 | 12:00 - 14:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Emek, Şehit Muharrem Taştepe, 1455, 1459, 1445, 1450, 1452, 1450/1, 1449, Etiler, 1448, 1444, 1456, 1460, Zöhre Öğretmen, Fabrika
  • Etimesgut:29.07.2025 | 09:00 - 11:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Emek, Şehit Muharrem Taştepe, 1455, 1459, 1445, 1450, 1452, 1450/1, 1449, 1454, Etiler, 1448, 1444, 1457, 1456, 1460, Zöhre Öğretmen, Fabrika, 1453
  • Etimesgut:29.07.2025 | 10:00 - 13:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Dumlupınar, 30 Ağustos, Samsun, 19 Mayıs, Gazi, 231
  • Evren:29.07.2025 | 09:30 - 17:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Altınbaşak, Aliuşağı, Baltalı Devekovan
  • Gölbaşı:29.07.2025 | 09:30 - 17:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Halaçlı, Velihimmetli Karşıyaka, Velihimmetli Bağlar, Velihimmetli Mahallesi, Bağlar Mevkii
  • Güdül:29.07.2025 | 09:00 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Akçakese, Harmanlık, Güzel, 1. Meyvabükü, Kiymir Çayı Sahil (Yukarı), Çukuryazısı, Yeni Mahalle, Kiymir Çayı Sahil, Meyvabükü
  • Haymana:29.07.2025 | 10:30 - 14:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Büyükyağcı
  • Kahramankazan:29.07.2025 | 09:30 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Cihan, Ebru, Derman, Kumpınar, Anadolu, Cihangir, Çınar
  • Kahramankazan:29.07.2025 | 09:00 - 12:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Demirciler, Postacılar, Abdurrahman Paşa Çıkmazı, Ali İhsan Paşa, Bodur, Fevzi Çakmak 1, Hamzababa Çıkmazı, Namazgah 7, Sedef, Rıhtımboyu, Hacı Dede Çıkmazı, Hacı Kadı Camii, Hamzababa, Hızır Reis, Mumcu Çeşme, Ziya Paşa, Hasan Paşa, Serdar, Yıldırım Beyazıt, Saygı, Cengiz Topel, Taşçeşme, Demirciler Çarşısı, Esra, Sağlam, Fazıl Boyner, Alptekin, Dörtocak, Hükümet, Kızılcıklı, Sebat, Çinçin, Hale, Ganizade Çeşme, Gülnur, Kuzyaka, Çiftçi, Kuzyaka 1, Topsakal, Elmacıoğlu, Ermelik, Yavuz, Kuzyaka 13, Hacıdede, Kurtça, Metal Sanayi, Namazgah, Hıdırlık, Kebelioğlu, Acıkavak, Yazıçam Arkı, Akmezar, Ocaklı, Beşçam
  • Kahramankazan:29.07.2025 | 18:00 - 19:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Çaniçi, Saray Mah., Fatih Sultan Mehmet, 1525, 672, 664
  • Kahramankazan:29.07.2025 | 10:45 - 17:45Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Cihan, Kumpınar, Anadolu, Çınar, Ebru, Derman

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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