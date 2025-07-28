Ankara elektrik kesintisi sorgulama! 29 Temmuz hangi ilçeler etkilenecek, elektrik ne zaman gelecek?

burada: Ankara'da elektrik kesintisi 29 Temmuz 2025 sabah saatlerinden itibaren birçok ilçe ve mahallede etkili olacak. Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin nedeni ve arızanın ne zaman giderileceği belirtildi. Peki, 29 Temmuz'da Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? İşte Ankara elektrik kesintisi listesi...

Ankara'da elektrik kesintisi 29 Temmuz 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bazı ilçe ve mahallelerde etkili olacak.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin ani gelişen şebeke arızalarından kaynaklandığı ve planlı bir bakım çalışması olmadığı belirtildi. Peki, 29 Temmuz'da Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek, ne zaman gelecek? İşte detaylar...

29 TEMMUZ ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER YOK, NE ZAMAN GELECEK?

Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Altındağ, Bala, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan ve diğer bazı ilçelerinde 29 Temmuz 2025 tarihinde çeşitli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Planlı şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleşecek kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.

Altındağ: 29.07.2025 | 12:00 - 14:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Karacaören Mah., Karli, 1639, 1635, 1638, 1640, 1637

29.07.2025 | 12:00 - 14:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Karacaören Mah., Karli, 1639, 1635, 1638, 1640, 1637 Başkent: 29.07.2025 | 10:00 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: 734, 732, 727, 735, 748/5, 749/3, Mevlana, 736/3, 736/5, 736/6, 736/9, 737/2, 736/10

29.07.2025 | 10:00 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: 734, 732, 727, 735, 748/5, 749/3, Mevlana, 736/3, 736/5, 736/6, 736/9, 737/2, 736/10 Başkent: 29.07.2025 | 09:00 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: 1497/2, 1497/6, 1405, 1406/8, 1407, 1408, 1408/1, 1408/6, 1497/9, 1497/5, 1402, 1403, 1407/3, 1408/3, 1497/8, 1497/3, 1498, 1497/1, 1496/8, 1496/9, 1408/2, 1408/5, 1488, 1497/7, Baraj, Karahanlılar, 1498/1, 1497/4, 1071 Malazgirt, Şehit Davut Kara

29.07.2025 | 09:00 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: 1497/2, 1497/6, 1405, 1406/8, 1407, 1408, 1408/1, 1408/6, 1497/9, 1497/5, 1402, 1403, 1407/3, 1408/3, 1497/8, 1497/3, 1498, 1497/1, 1496/8, 1496/9, 1408/2, 1408/5, 1488, 1497/7, Baraj, Karahanlılar, 1498/1, 1497/4, 1071 Malazgirt, Şehit Davut Kara Bala: 29.07.2025 | 10:00 - 18:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Avni Akyol, Derviş, Küçükboyalık, Küçükbıyık, Atatürk, Küçükcamili, Bektaşlı, Büyükcamili, Büyükbıyık

29.07.2025 | 10:00 - 18:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Avni Akyol, Derviş, Küçükboyalık, Küçükbıyık, Atatürk, Küçükcamili, Bektaşlı, Büyükcamili, Büyükbıyık Beypazarı: 29.07.2025 | 09:30 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Sekli

29.07.2025 | 09:30 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Sekli Çankaya: 29.07.2025 | 11:30 - 15:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: 286, Tacettin Çınar, Şemsettin Günaltay

29.07.2025 | 11:30 - 15:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: 286, Tacettin Çınar, Şemsettin Günaltay Çankaya: 29.07.2025 | 10:00 - 18:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Yakupabdal

29.07.2025 | 10:00 - 18:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Yakupabdal Etimesgut: 29.07.2025 | 12:00 - 14:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Emek, Şehit Muharrem Taştepe, 1455, 1459, 1445, 1450, 1452, 1450/1, 1449, Etiler, 1448, 1444, 1456, 1460, Zöhre Öğretmen, Fabrika

29.07.2025 | 12:00 - 14:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Emek, Şehit Muharrem Taştepe, 1455, 1459, 1445, 1450, 1452, 1450/1, 1449, Etiler, 1448, 1444, 1456, 1460, Zöhre Öğretmen, Fabrika Etimesgut: 29.07.2025 | 09:00 - 11:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Emek, Şehit Muharrem Taştepe, 1455, 1459, 1445, 1450, 1452, 1450/1, 1449, 1454, Etiler, 1448, 1444, 1457, 1456, 1460, Zöhre Öğretmen, Fabrika, 1453

29.07.2025 | 09:00 - 11:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Emek, Şehit Muharrem Taştepe, 1455, 1459, 1445, 1450, 1452, 1450/1, 1449, 1454, Etiler, 1448, 1444, 1457, 1456, 1460, Zöhre Öğretmen, Fabrika, 1453 Etimesgut: 29.07.2025 | 10:00 - 13:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Dumlupınar, 30 Ağustos, Samsun, 19 Mayıs, Gazi, 231

29.07.2025 | 10:00 - 13:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Dumlupınar, 30 Ağustos, Samsun, 19 Mayıs, Gazi, 231 Evren: 29.07.2025 | 09:30 - 17:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Altınbaşak, Aliuşağı, Baltalı Devekovan

29.07.2025 | 09:30 - 17:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Altınbaşak, Aliuşağı, Baltalı Devekovan Gölbaşı: 29.07.2025 | 09:30 - 17:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Halaçlı, Velihimmetli Karşıyaka, Velihimmetli Bağlar, Velihimmetli Mahallesi, Bağlar Mevkii

29.07.2025 | 09:30 - 17:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Halaçlı, Velihimmetli Karşıyaka, Velihimmetli Bağlar, Velihimmetli Mahallesi, Bağlar Mevkii Güdül: 29.07.2025 | 09:00 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Akçakese, Harmanlık, Güzel, 1. Meyvabükü, Kiymir Çayı Sahil (Yukarı), Çukuryazısı, Yeni Mahalle, Kiymir Çayı Sahil, Meyvabükü

29.07.2025 | 09:00 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Akçakese, Harmanlık, Güzel, 1. Meyvabükü, Kiymir Çayı Sahil (Yukarı), Çukuryazısı, Yeni Mahalle, Kiymir Çayı Sahil, Meyvabükü Haymana: 29.07.2025 | 10:30 - 14:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Büyükyağcı

29.07.2025 | 10:30 - 14:30Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Büyükyağcı Kahramankazan: 29.07.2025 | 09:30 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Cihan, Ebru, Derman, Kumpınar, Anadolu, Cihangir, Çınar

29.07.2025 | 09:30 - 17:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Cihan, Ebru, Derman, Kumpınar, Anadolu, Cihangir, Çınar Kahramankazan: 29.07.2025 | 09:00 - 12:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Demirciler, Postacılar, Abdurrahman Paşa Çıkmazı, Ali İhsan Paşa, Bodur, Fevzi Çakmak 1, Hamzababa Çıkmazı, Namazgah 7, Sedef, Rıhtımboyu, Hacı Dede Çıkmazı, Hacı Kadı Camii, Hamzababa, Hızır Reis, Mumcu Çeşme, Ziya Paşa, Hasan Paşa, Serdar, Yıldırım Beyazıt, Saygı, Cengiz Topel, Taşçeşme, Demirciler Çarşısı, Esra, Sağlam, Fazıl Boyner, Alptekin, Dörtocak, Hükümet, Kızılcıklı, Sebat, Çinçin, Hale, Ganizade Çeşme, Gülnur, Kuzyaka, Çiftçi, Kuzyaka 1, Topsakal, Elmacıoğlu, Ermelik, Yavuz, Kuzyaka 13, Hacıdede, Kurtça, Metal Sanayi, Namazgah, Hıdırlık, Kebelioğlu, Acıkavak, Yazıçam Arkı, Akmezar, Ocaklı, Beşçam

29.07.2025 | 09:00 - 12:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Demirciler, Postacılar, Abdurrahman Paşa Çıkmazı, Ali İhsan Paşa, Bodur, Fevzi Çakmak 1, Hamzababa Çıkmazı, Namazgah 7, Sedef, Rıhtımboyu, Hacı Dede Çıkmazı, Hacı Kadı Camii, Hamzababa, Hızır Reis, Mumcu Çeşme, Ziya Paşa, Hasan Paşa, Serdar, Yıldırım Beyazıt, Saygı, Cengiz Topel, Taşçeşme, Demirciler Çarşısı, Esra, Sağlam, Fazıl Boyner, Alptekin, Dörtocak, Hükümet, Kızılcıklı, Sebat, Çinçin, Hale, Ganizade Çeşme, Gülnur, Kuzyaka, Çiftçi, Kuzyaka 1, Topsakal, Elmacıoğlu, Ermelik, Yavuz, Kuzyaka 13, Hacıdede, Kurtça, Metal Sanayi, Namazgah, Hıdırlık, Kebelioğlu, Acıkavak, Yazıçam Arkı, Akmezar, Ocaklı, Beşçam Kahramankazan: 29.07.2025 | 18:00 - 19:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Çaniçi, Saray Mah., Fatih Sultan Mehmet, 1525, 672, 664

29.07.2025 | 18:00 - 19:00Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Çaniçi, Saray Mah., Fatih Sultan Mehmet, 1525, 672, 664 Kahramankazan:29.07.2025 | 10:45 - 17:45Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme ÇalışmalarıEtkilenen Mahalleler: Cihan, Kumpınar, Anadolu, Çınar, Ebru, Derman

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