İZSU duyurdu, Çeşme, Bornova, Karşıyaka'da su kesintileri başladı! 28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'in Bergama, Zeytindağ, Bergama, Bornova, Dikili, Foça, Gaziemir, Karşıyaka ve Kınık ilçelerinde 28 Temmuz Pazartesi günü su kesintisi yaşanacaktır. İZSU tarafından yapılan duyuruyla beraber İzmir'de yaşanacak planlı su kesintileri belli oldu. Peki, 28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, İzmir'deki su kesintisinin detayları...
Bugün İzmir'in birçok ilçe ve mahallelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU su kesintine dair detayları duyurdu.
Peki, 28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
28 TEMMUZ İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İzmir'in Bergama ilçesinde, 09:15 ile 11:15 saatleri arasında, Bornova'da 09:00 ile 13:00, Çeşme'de 10:34 ile 12:00, Dikili'de 11:00 ile 13:00, Foça'da 09:00 ile 13:00, Gaziemir 10:50 ile 11:50 ve Karşıyaka 10:54 ile 11:54 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kınık'ta 10:26'da su kesintisi başlayacak.
28 TEMMUZ ÇEŞME'DE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
Çeşmen'nin 16 Eylül mahallesinde bugün 10:34 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası sebebiyle 3002 sokak ve çevresinde su kesinti gerçekleşecektir.
|ÇEŞME
|16 EYLÜL
|28.07.2025 saat 10:34 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 3002 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
28 TEMMUZ BORNOVA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bornova'nın Çamkule, Merkez ve Serintepe ilçelerinde bugün 09:00 ile 13:00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Su kesintisinin nedeni olarak pompaların devre dışı kalması gösterilmiştir.
|BORNOVA
|ÇAMKULE, MERKEZ, SERİNTEPE
|28.07.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ elektrik kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı pompalar devre dışı kalmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
KARŞIYAKA'DA BUGÜN SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
Karşıyaka'nın Bahariye ve Bahçelievler mahallelerinde 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü 10:54 ile 11:54 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|BAHARİYE, BAHÇELİEVLER
|28.07.2025 saat 10:54 ile 11:54 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1849/1 SOKAK No:17 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE ZÜBEYDE HANIM CADDESİ X Şht.MUSTAFA TUNÇBİLEK KVŞ SAYAÇ KAPATILDI..
İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
|BERGAMA
|ATMACA, BARBAROS, SELÇUK, TALATPAŞA, ZAFER
|28.07.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ATMACA,BARBAROS,SELÇUK,TALATPAŞA VE ZAFER MAHALLELERİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BERGAMA
|ZEYTİNDAĞ
|27.07.2025 saat 13:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YOĞUM SU KULLANIMDAN KAYNAKLI,DEPO SEVİYELERİNDEKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE.ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ KAZIKBAĞLAR MEVKİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|ÇAMKULE, MERKEZ, SERİNTEPE
|28.07.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ elektrik kaynaklı elektrik kesintisinden dolayı pompalar devre dışı kalmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|ÇEŞME
|16 EYLÜL
|28.07.2025 saat 10:34 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 3002 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|DİKİLİ
|GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY
|28.07.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9 SOKAKTA DOĞALGAZ ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY MAHALLELERİNİN BAZI BÖLGELELERİNDE 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|DİKİLİ
|GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY
|24.07.2025 saat 20:30 ile 25.07.2025 saat 08:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Dikili ilçesi Gazipaşa Salimbey Ve İsmetpaşaMahallelerin'de aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle bazı Mahallelerde basınç düşüklüğü yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|FOÇA
|KOCA MEHMETLER, YENİBAĞARASI
|28.07.2025 saat F arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|KOCAMEHMETLER MAHALLESİ TAMAMI, ZEYTİNDEDE MEVKİ,YENİFOÇA CADDESİ ,SU VERİLEMEMEKTEDİR. GEDİZ ELEKTRİK ,ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE .
|GAZİEMİR
|HÜRRİYET, MENDERES
|28.07.2025 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|VATAN CADDESİ İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|KARŞIYAKA
|BAHARİYE, BAHÇELİEVLER
|28.07.2025 saat 10:54 ile 11:54 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1849/1 SOKAK No:17 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE ZÜBEYDE HANIM CADDESİ X Şht.MUSTAFA TUNÇBİLEK KVŞ SAYAÇ KAPATILDI..
|KINIK
|ARPASEKİ, AZİZİYE, BÜYÜKOBA, ÇİFTLİKKÖY, KARATEKELİ, TAŞTEPE
|28.07.2025 saat 10:26 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİLERİNDEN DOLAYI SONDAJ KUYULARINDAKİ DALGIÇ POMPALARIMIZ DÜZENLİ ÇALIŞMADIĞINDAN AYRICA AŞIRI SU KULLANIMDAN KAYNAKLI DEPO SEVİYLERİNDEKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE ARPASEKİ,AZİZİYE,BÜYÜKOBA,ÇİFTLİKKÖY,KARATEKELİ VE TAŞTEPE MAHALLELERİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANCAKTIR.