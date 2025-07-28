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İZSU duyurdu, Çeşme, Bornova, Karşıyaka'da su kesintileri başladı! 28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bergama, Zeytindağ, Bergama, Bornova, Dikili, Foça, Gaziemir, Karşıyaka ve Kınık ilçelerinde 28 Temmuz Pazartesi günü su kesintisi yaşanacaktır. İZSU tarafından yapılan duyuruyla beraber İzmir'de yaşanacak planlı su kesintileri belli oldu. Peki, 28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, İzmir'deki su kesintisinin detayları...

Bugün İzmir'in birçok ilçe ve mahallelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU su kesintine dair detayları duyurdu.

Peki,  28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Temmuz Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU duyurdu, Çeşme, Bornova, Karşıyaka'da su kesintileri başladı! 28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

28 TEMMUZ İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'in Bergama ilçesinde, 09:15 ile 11:15 saatleri arasında, Bornova'da 09:00 ile 13:00, Çeşme'de 10:34 ile 12:00, Dikili'de 11:00 ile 13:00, Foça'da 09:00 ile 13:00, Gaziemir 10:50 ile 11:50 ve Karşıyaka 10:54 ile 11:54 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Kınık'ta 10:26'da su kesintisi başlayacak. 

İZSU duyurdu, Çeşme, Bornova, Karşıyaka'da su kesintileri başladı! 28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

28 TEMMUZ ÇEŞME'DE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Çeşmen'nin 16 Eylül mahallesinde bugün 10:34 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası sebebiyle 3002 sokak ve çevresinde su kesinti gerçekleşecektir.

28 TEMMUZ BORNOVA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bornova'nın Çamkule, Merkez ve Serintepe ilçelerinde bugün 09:00 ile 13:00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Su kesintisinin nedeni olarak pompaların devre dışı kalması gösterilmiştir.

KARŞIYAKA'DA BUGÜN SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Karşıyaka'nın Bahariye ve Bahçelievler mahallelerinde 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü 10:54 ile 11:54 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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