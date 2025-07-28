İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı: İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2025 11:18 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 11:18 - Güncelleme:

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'a su sağlayan baraj doluluk oranı belli oldu. Hava sıcaklıklarının git gide artmasıyla su tüketimi daha çok artmaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyurmaktadır. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. İSKİ İstanbul barajlarındaki doluluk oranının ortalamasını paylaştı. Peki, İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı. İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ? İSKİ tarafından paylaşılan en son verilere göre, 28 Temmuz İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk ortalaması %54.44 olarak kaydedildi. Sıcakların artmasıyla suya daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandı. Yağışların azalmasıyla da barajlarda su seviyesi düşüyor. Yüzde 54.44, şehrin su ihtiyacını karşılayan Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarının tamamını kapsamaktadır. İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI 28 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Temmuz Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 54,44'tür. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği gözlemlenen barajlarda 28 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı: Ömerli Barajı: %55,4 Darlık Barajı: %64,85 Elmalı Barajı: %70,92 Terkos Barajı: %58,21 Alibey Barajı: %38,29 Büyükçekmece Barajı: %52,34 Sazlıdere Barajı: %45,19 Istrancalar Barajı: %31,88 Kazandere Barajı: %45,67 Pabuçdere Barajı: %48,06 İlgili Haber İzmir baraj doluluk oranları ne kadar, sular saat kaçta kesilecek? İZSU Çeşme'de her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin