Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İzmir baraj doluluk oranları ne kadar, sular saat kaçta kesilecek? İZSU Çeşme'de her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapacak

İzmir baraj doluluk oranları ne kadar, sular saat kaçta kesilecek? İZSU Çeşme'de her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir baraj doluluk oranları ne kadar, sular saat kaçta kesilecek? İZSU Çeşme&#039;de her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir’de yaşanan kuraklık, artan su tüketimi ve yaz sezonunda nüfustaki yoğun artış nedeniyle kentin su kaynakları alarm veriyor. İZSU Çeşme'de her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapacağını duyurdu. Vatandaşlar ise İzmir baraj doluluk oranları ne kadar, sular saat kaçta kesilecek merak ediyor.

İzmir Çeşme’de su kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından zorunlu su kesintisi uygulaması başlatılacağı duyuruldu. 25 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ilçede zorunlu su kesintisi başlayacak.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İzmir genelindeki baraj doluluk oranları, Temmuz 2025 itibarıyla kritik seviyelere geriledi. İZSU’nun 24 Temmuz tarihli verilerine göre, en düşük doluluk oranı %0,08 ile Gördes Barajı’nda kaydedilirken, şehrin en büyük barajlarından Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı %9,32 seviyesinde kaldı.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise sadece %4,24 oranında dolu. İzmir'in ciddi bir su krizi ile karşı karşıya kalması sebebi ile İZSU zorunlu su kesintisi duyurusu yaptı.

İzmir baraj doluluk oranları ne kadar, sular saat kaçta kesilecek? İZSU Çeşme'de her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapacak - 1. Resim

İZMİR SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Kuraklık ve su kaynaklarının azalması nedeniyle İzmir’in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde zorunlu su kesintileri başlatıldı. 25 Temmuz’dan itibaren her gece saat 23.00’te başlayan kesintiler, sabah 06.00’ya kadar sürecek.

İzmir Çeşme'de sular her sabah 06.00’da tekrar verilmeye başlanacak. Uygulamanın süresiz olduğu ve ihtiyaç duyulması halinde farklı saat dilimlerine de yayılabileceği bildirildi.

İzmir baraj doluluk oranları ne kadar, sular saat kaçta kesilecek? İZSU Çeşme'de her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapacak - 2. Resim

İZSU SU KESİNTİSİ 25 TEMMUZ

İZSU Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada Çeşme’deki su krizine dikkat çekerek su kesintilerinin 25 Temmuz Cuma günü itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Yetkililer, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda su seviyesinin %5’in altına düşmesi nedeniyle su arzının sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini belirtti.

İzmir baraj doluluk oranları ne kadar, sular saat kaçta kesilecek? İZSU Çeşme'de her gün 7 saat zorunlu su kesintisi yapacak - 3. Resim

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 TEMMUZ

BARAJ ADIBalçova BarajıGördes BarajıTahtalı BarajıÜrkmez BarajıGüzelhisar BarajıAlaçatı Kutlu Aktaş Barajı
Son Güncelleme Tarihi24.07.202524.07.202524.07.202524.07.202524.07.202524.07.2025
Son Su DurumuGöl su yükseltisi(m)127,45205,6840,9330,2095,1612,13
Toplam su hacmi (m³)2.738.00018.960.00046.340.0001.550.00096.182.0001.179.000
Kullanılabilir su hacmi (m³)2.601.000360.00026.740.0001.175.00084.222.000679.000
Aktif Doluluk Oranı (%)34,120,089,3214,2458,744,24
Bir Önceki Yıla Ait Su DurumuGöl su yükseltisi (m)134,38217,9247,0335,46100,6614,29
Toplam su hacmi (m³)4.215.00057.220.00088.879.0003.075.000121.479.0004.482.000
Kullanılabilir su hacmi (m³)4.078.00038.620.00069.279.0002.700.000109.519.0003.982.000
Aktif Doluluk Oranı (%)53,508,8824,1332,7376,3824,89
MinimumGöl su yükseltisi (m)101,00205,5031,0023,0063,0011,20
Göl Hacmi (m³)137.00018.600.00019.600.000375.00011.960.000500.000
MaksimumGöl su yükseltisi (m)146,00268,2060,5046,63107,0019,80
Göl Hacmi (m³)7.759.000453.380.000306.650.0008.625.000155.350.00016.500.000
Kullanılabilir göl su hacmi (m³)7.622.000434.780.000287.050.0008.250.000143.390.00016.000.000
Kaynak: Türkiye Gazetesi

30 dönüm yer kaplıyor! 9 mahallenin içme suyunu karşılayacak...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman? - HaberlerKuma dizisi hangi gün yayınlanıyor, tekrarı ne zaman?Kaybolan Rus uçağı bulundu mu, ölü var mı? An-24 tipi uçak 49 kişiyi taşıyordu! - HaberlerKaybolan Rus uçağı bulundu mu, ölü var mı? An-24 tipi uçak 49 kişiyi taşıyordu!24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - Haberler24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldıMalezya uçağı bulundu mu? Rus yolcu uçağının kaybolması ile gündeme geldi - HaberlerMalezya uçağı bulundu mu? Rus yolcu uçağının kaybolması ile gündeme geldiEskişehir'de şehit olan Tolunay Kocaman kimdir, kaç yaşında? - HaberlerEskişehir'de şehit olan Tolunay Kocaman kimdir, kaç yaşında?Bulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler? - HaberlerBulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler?
Sonraki Haber Yükleniyor...