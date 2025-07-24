24 Temmuz Gediz elektrik listeyi paylaştı, İzmir karanlığa gömülecek! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 08:06 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 08:08 - Güncelleme:

İzmir, Elektrik Kesintisi, Bornova, Çiğli, Karabağlar, Karaburun, Haber

Gediz Elektrik, 24 Temmuz Perşembe günü İzmir'in Bornova, Çiğli, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa ve Kemalpaşa ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintiler belli bir süre devam edecek. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte İzmir elektrik kesintisi sorgulama listesi...

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamada, İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin cihazlarını prizden çekmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları konusunda uyarıda bulundu. İzmir elektrik kesintisi listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 25 TEMMUZ İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA? 25 Temmuz 2025 Perşembe günü İzmir'in Bornova, Çiğli, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa ve Kemalpaşa ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Elektrik kesintisi belli saat aralıklarında gerçekleşecektir. Özellikle sabah saatlerinde başlayacak kesintiler öğlene kadar devam edecektir. BORNOVA İZMİR Kesinti ID : 3430881

Saat : 9:00 - 12:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk ( 829. Sk. 829/1. Sk. 830. Sk. 830/1. Sk. 831. Sk. 832. Sk. ) Kesinti ID : 3430884

Saat : 9:00 - 9:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( Ersoy Cd. ŞEHİT MUSTAFA Çocuk Parkı İçi Yolu Hürriyet Cd. Ersoy Antalyalı Hakkı Çavuş Parkı İçi Yolu 795. Sk. 794. Sk. 793. Sk. 792. Sk. 791. Sk. 790. Sk. 789/1. Sk. 789. Sk. 787/1. Sk. 787. Sk. 786. Sk. 785. Sk. 736. Sk. 730. Sk. 729. Sk. ) Atatürk ( Ziya Gökalp Cd. Hürriyet Cd. 857. Sk. 856. Sk. 855. Sk. 854. Sk. 848. Sk. 847. Sk. 843. Sk. 842/1. Sk. 842. Sk. 841. Sk. 840. Sk. ) Kızılay ( Hürriyet Cd. Ersoy Cd. 728. Sk. )

Kesinti ID : 3431099

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gürpınar ( 7013. Sk. 7004. Sk. 7033/1 ) İZMİR ÇİĞLİ Kesinti ID : 3430979

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydınlıkevler ( 6791. Sk. 6793. Sk. 6790. Sk. 6789. Sk. 6788. Sk. 6787/1. Sk. 6787. Sk. 6786. Sk. 6782. Sk. ) Kesinti ID : 3430989

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Maltepe ( 8107/1. Sk. 8107/2. Sk. 8112. Sk. maltepe cd. 8090/2. Sk. 8094. Sk. 8096. Sk. 8097. Sk. 8098. Sk. 8101. Sk. 8112/1. Sk. 8102. Sk. 8113. Sk. 8105. Sk. 8116. Sk. Cemil Meriç Blv. 8106. Sk. 8107. Sk. ) Kesinti ID : 3430993

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ahmet Efendi ( 8790/5. Sk. 1102. Sk. 1103. Sk. 1104. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. )

Balatçık ( 8790/1. Sk. 8790/5. Sk. 8795/11. Sk. 8795/8. Sk. ) Kesinti ID : 3430996

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ahmet Efendi ( 8923/1. Sk. 8923/2. Sk. HAVAALANI ŞOSESİ Havaalanı Şosesi Cd. 8920. Sk. 8921. Sk. 8922. Sk. 8923. Sk. ) İZMİR KARABAĞLAR Kesinti ID : 3431230

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sevgi ( Eskiizmir 4611. Sk. 4610. Sk. 4609. Sk. 4608. Sk. 4607. Sk. 4606. Sk. 4605. Sk. 4604. Sk. 4603. Sk. 4602. Sk. 4601. Sk. )

Refet Bele ( Eski İzmir Cd. 9121/1. Sk. )

Bozyaka ( 4609. Sk. ) Kesinti ID : 3431236

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bozyaka ( 3115. Sk. 3120. Sk. 4609. Sk. Eskiizmir Çocuk Parkı İçi Yolu 3113. Sk. 3112. Sk. 3111. Sk. 3109. Sk. 3082. Sk. 3070. Sk. 3069. Sk. 3067. Sk. 3066. Sk. 3065. Sk. 3064/1. Sk. 3064. Sk. 3063. Sk. 3062. Sk. 3061. Sk. 3060. Sk. 3059. Sk. 3057. Sk. 3056. Sk. 3055. Sk. 3114. Sk. )

Gülyaka ( 3037. Sk. Eski İzmir Cd. )

Sevgi ( 4609. Sk. ) Kesinti ID : 3431243

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarıyer ( 5714/32. Sk. 5714/36. Sk. 5714/41. Sk. 5714/42. Sk. ) İZMİR KARABURUN Kesinti ID : 3430891

Saat : 3:00 - 7:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Merkez ( 1197 1239 1204 1204 1200 KUYUCAK 1215 1226 1231 1243 KUYUCAK CADDESİ 1262 1203 1264 1222 1200 1225 1200 1200. Sk. 1201. Sk. 1202 1203. Sk. 1252. Sk. 1318. Sk. Büyükkent Sitesi Yolu )

İskele ( 2224 ) İZMİR KEMALPAŞA Kesinti ID : 3430912

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenmiş ( TAN YENMİŞ FABRİKA YOLU Yukarı Küme Evleri Yukarı Yenmiş Fabrika Yolu Cd. HACI ALİ )

Aşağı Yenmiş

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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin