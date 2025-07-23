23 Temmuz İzmir planlı elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2025 07:47 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 07:49 - Güncelleme:

Elektrik Kesintisi, İzmir, Aliağa, Tire, Bergama, Haber

Gediz Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle İzmir'de bugün elektriklerin gideceğini duyurdu. İzmir'in birçok ilçe ve mahallelerinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak yerler belli oldu. İşte ayrıntılar...

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarının zirveye çıktığı İzmir'de, vatandaşlara kötü haber verildi. Planlı bakım çalışmaları nedeniyle Gediz Elektrik 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü İzmir'in Aliağa, Tire, Bergama, Karabağlar ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı... İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İzmir'in Aliağa, Bergama , Tire ve Karabağlar ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrikler bugün kesilecektir. GEDİZ Elektrik vatandaşları bugün yaşanacak elektrik kesintisi konusunda uyardı. ALİAĞA / İZMİR Kesinti ID : 3427537 Saat : 14:00 - 17:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Siteler BERGAMA / İZMİR Kesinti ID : 3423789 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Zeytindağ ( Hatip Hoca Sk. Sadrettin Sağlık Sk. Sefa Cd. Toprakçı Sk. İcyol İsmet İri Sk. Lise Cd. Marangoz Halil Marangoz Halil Sk. Menekşe Sk. Mimar Sinan Sk. Mithatpaşa Cd. Mustafa Yazıcı Sk. Nizam Sk. Park Sk. Postane Sk. Reşadiye Cd. 18 Mart Sk. 23 Nisan Sk. Arabacı Sk. Atatürk Cd. Barbaros Sk. Cami Sk. Fatih Sultan Sk. Fevzi Çakmak Sk. Hakkı Akkaş Sk. Hakkı Korkmaz Sk. Hasan Erdem Sk. Kazım Dirik Sk. Kenan Çoşkun Cd. Küçük Yol Lale Sk. ) ÇEŞME / İZMİR Kesinti ID : 3427674 Saat : 9:30 - 12:30 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Reisdere ( 6089. Sk. 6088. Sk. 6087. Sk. 6086. Sk. 6085. Sk. 6084 6083/1. Sk. 6083. Sk. 6082. Sk. 6080/1 6079. Sk. 6078. Sk. 6077. Sk. 6076. Sk. 6074. Sk. 6064. Sk. 6070. Sk. 6058. Sk. 6051. Sk. 6033. Sk. 6032. Sk. 6031. Sk. 6025. Sk. 6024. Sk. 6015. Sk. 6014. Sk. 6013. Sk. 6012. Sk. 6011. Sk. 6060/1 6004/3. Sk. 6004/1. Sk. 6004. Sk. 6002. Sk. 6001. Sk. 6139/1 Sk. 6099/5. Sk. 6058/1 6001. Sk 6033/2 6099/4 6161/2 ) TİRE / İZMİR Kesinti ID : 3427619 Saat : 9:00 - 17:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Büyükkemerdere ( BÜYÜKKEMERDERE OKUL Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere ) Çeriközü Dallık ( Cumhuriyet Sokak Soğulcak su Kümeevleri Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri ) Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu ) Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE ) Yamandere KARABAĞLAR / İZMİR Kesinti ID : 3427668 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Çalıkuşu ( 3271. Sk. 3168. Sk. 3170. Sk. 3281. Sk. 3172. Sk. 3173. Sk. 3174. Sk. 3270. Sk. 3282. Sk. 3283. Sk. Coşkun Kale Sk. 3280. Sk. 3278. Sk. 3277. Sk. ) Bozyaka ( Coşkun Kale Sk. Coşkun Kale ) Sarıyer ( 5714/42. Sk. 5714/45. Sk. 5714/7. Sk. 5718. Sk. Coşkun Kale 5714/41. Sk. )

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin