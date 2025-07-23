SEDAŞ duyurdu, Sakarya'da 4 ilçede elektrikler kesilecek: Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2025 12:37 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 12:37 - Güncelleme:

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23 Temmuz Perşembe günü Sakarya'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. SEDAŞ tarafından yapılan duyuruyla beraber elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar belli oldu. Peki, Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

SEDAŞ, Sakarya'daki enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına birçok bölgede bakım onarım işlemleri gerçekleştiriyor. 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü Sakarya'nın 4 ilçesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirecek. Sakarya'nın bazı mahalle ve sokakların bugün elektrik kesintisi yaşanacak.Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek? Planlı çalışmalar kapsamında Sakarya ilçe, mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde açıklandı SAKARYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Sakarya'nın enerji ihtiyacını karşılamak için birçok ilçede bakım onarım çalışmaları gerçekleşiyor. Bu çalışmalar kapsamında SEDAŞ, planlı elektrik kesintileri yapmaya devam ediyor. 23 Temmuz Çarşamba günü ise Sakarya'nın 4 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecektir. Kocaali, Pamukova, Hendek ve Adapazarı'nın bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı. Kesintiler belli aralıklarla devam edecektir. SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin