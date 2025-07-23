SEDAŞ duyurdu, Sakarya'da 4 ilçede elektrikler kesilecek: Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek?
23 Temmuz Perşembe günü Sakarya'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. SEDAŞ tarafından yapılan duyuruyla beraber elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar belli oldu. Peki, Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
SEDAŞ, Sakarya'daki enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına birçok bölgede bakım onarım işlemleri gerçekleştiriyor. 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü Sakarya'nın 4 ilçesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirecek.
Sakarya'nın bazı mahalle ve sokakların bugün elektrik kesintisi yaşanacak.Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek? Planlı çalışmalar kapsamında Sakarya ilçe, mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde açıklandı
SAKARYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Sakarya'nın enerji ihtiyacını karşılamak için birçok ilçede bakım onarım çalışmaları gerçekleşiyor. Bu çalışmalar kapsamında SEDAŞ, planlı elektrik kesintileri yapmaya devam ediyor.
23 Temmuz Çarşamba günü ise Sakarya'nın 4 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecektir. Kocaali, Pamukova, Hendek ve Adapazarı'nın bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı. Kesintiler belli aralıklarla devam edecektir.
SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
|77500
|SAKARYA
|KOCAALİ
|HIZAR, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, YENI, YENİ
|BEKTAŞI SK., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALI YOLU/7, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KOĞUKPELİT)
|23.07.2025
|09:00
|15:30
|77503
|SAKARYA
|PAMUKOVA
|BACIKÖY, ISABALI, İSABALI
|ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARIBILECIK YOLU, BACIKÖY, BACIKÖY SK., ISABALI-, ISABALI/2, İSABALI SK.
|23.07.2025
|09:00
|17:00
|77557
|SAKARYA
|HENDEK
|AKOVA, BÜYÜKDERE, LÜTFİYEKÖŞK
|1002. SK., 1005. SK., 1007. SK., 6013 SK., 6081, 6082 SK., 6083, 6083 SK., 6093, 6093 SK., 6102 SK., 6113, 6115, 6116, 6116 SK., 6117. SK., 6119 SK., 6121, 6122 SK., 6127, 6129, 6129 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, SAKARYA, SAKARYA BLV., SAKARYA BULVAR, ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ
|23.07.2025
|09:00
|13:00
|77560
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|OZANLAR
|706 NOLU, 706 NOLU SK., GÜLCE SK., HOS, LEYLAK SK., MANOLYA, MELTEM
|23.07.2025
|09:00
|16:00
|77566
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|İSTİKLAL, OZANLAR, SAKARYA, SEKER, ŞEKER
|423 NOLU SK., 700 NOLU SK., 702 NOLU SK., 703 NOLU, 703 NOLU SK., 704 NOLU, 704 NOLU SK., 705 NOLU SK., 707 NOLU SK., 708 NOLU SK., 710 NOLU, 731 NOLU SK., 839 NOLU, 839 NOLU SK., 840 NOLU SK., 841 NOLU SK., 842 NOLU SK., 846 NOLU, 846 NOLU SK., 850 NOLU SK., 851 NOLU, 853 NOLU SK., 854 NOLU SK., 858 NOLU SK., 859 NOLU SK., 860 NOLU SK., 862 NOLU SK., 863 NOLU SK., 864 NOLU, 864 NOLU SK., 865 NOLU SK., 866 NOLU, 866 NOLU SK., 867 NOLU SK., 870 NOLU SK., 871 NOLU SK., 875 NOLU SK., 876 NOLU, 879 NOLU SK., 880 NOLU, 881 NOLU SK., 882 NOLU SK., 883 NOLU SK., 884 NOLU, 884 NOLU SK., 887 NOLU, 892 NOLU, 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU, 895 NOLU SK., 898 NOLU SK., 900 NOLU SK., 901 NOLU SK., 902 NOLU, 902 NOLU SK., 903 NOLU SK., 906 NOLU SK., AÇIK SK., ADIL, ADIL SK., ADİL SK., AĞA SK., AK, AK SK., AKAR, AKAR SK., ALACA SK., ALKAN SK., ARACI SK., ARK, ARK SK., ATLI, ATLI SK., BAHTİYAR SK., BEDİR SK., BELLI, BELLİ SK., BÖLÜK SK., BRANDACI, BRANDACI SK., BÜYÜKGAZİ SK., CICI, CİCİ SK., CİHAT SK., ÇAĞLA SK., ÇEVRE YOLU CD., ÇIÇEK SK., ÇİÇEK SK., DARALI, DARALI SK., DERMAN SK., DIBEKTAS, DINÇ SK., DIP, DIP SK., DİP SK., DONANMA SK., DOST SK., DÖNER SK., DURGUN SK., ERBAS, ERBAŞ SK., ERKAN SK., EVREN SK., FARABI, FUNDA SK., GENÇ SK., GURBET, GURBET SK., GÜVERCIN SK., GÜVERCİN SK., HOŞ SK., İYİ SK., KADER, KADER SK., KANARYA SK., KARDEŞ SK., KIRGIN SK., KISMET, KISMET SK., KOÇ SK., KORUN SK., KÖSE, KÖŞE SK., KUYTU SK., KUZEY SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, MANOLYA SK., MELEK, MELEK SK., MELTEM SK., MERAL SK., METE, METE SK., NİLGÜN SK., OZANLAR, OZANLAR SK., PARK İÇİ YOLU, PEHLİVANOĞLU SK., PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, RENK, RENK SK., SEDA SK., SEHA SK., SEHIT MUSTAFA ÖZEN SK., SEHIT YÜZBS.YALÇIN AYDIN, SENA SK., SEVİNÇ SK., SOLMAZ SK., SONGÜL, SONGÜL SK., SÜRAT SK., ŞAKRAK SK., ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT REMZİ ÖZÜPEK SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK., ŞEREF SK., ŞİFA SK., TABAK, TABAK SK., TETİK SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, UN, UN SK., UYGAR SK., ÜNAL OZAN, ÜNAL OZAN CD., ÜSTÜN SK., YAMAN SK., YAZLIK CD., ZENGIN, ZENGİN SK., ZEYTİN SK.