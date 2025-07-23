İZSU İzmir Çeşme planlı su kesintisi! Çeşme'de sular ne zaman gelecek?

İzmir Çeşmeilçesi Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin %12’ye düşmesiyle su kriziyle karşı karşıya. İZSU, 25 Temmuz 2025’ten itibaren her gece belirtilen saatlerde planlı su kesintisi uygulayacağını duyurdu. İZSU İzmir Çeşme planlı su kesintisi! Çeşme'de su kesintisi bitiş saati belli oldu.

İzmir'in popüler tatil beldesi Çeşme, kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle su kriziyle mücadele ediyor. Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 12’ye düşmesi, yetkilileri acil önlemler almaya itti.

İZSU, 25 Temmuz 2025 Cuma gününden itibaren gece saatlerinde planlı su kesintileri başlatacağını duyurdu. Çeşme'nin yalnızca 10 günlük suyu kaldığı belirtiliyor.

İZSU İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

İZSU, Çeşme’nin ana su kaynağı olan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 12’ye düşmesi üzerine, 25 Temmuz 2025 Cuma gününden itibaren planlı su kesintilerine başlayacağını açıkladı.

İlk etapta, su tüketimini azaltmak amacıyla her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında ilçenin tamamında su kesintisi uygulanacak.

Uygulamanın yeterli olmaması halinde ise kesintilerin gündüz saatlerine de kaydırılabileceği bildirildi. Alınan önlemlerin su tüketimini azaltarak kaynakların korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Çeşme Belediyesi ile koordineli çalışan İZSU, vatandaşlara suyun her damlasını dikkatli kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. Özellikle oteller, yazlık siteler ve işletmelerin yoğun tüketimi, barajdaki suyun hızla tükenmesine yol açıyor.

İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Çeşme’deki su kesintilerinin ne zaman sona ereceği, Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesine ve yağış rejimine bağlı olarak belirsizliğini koruyor.

İZSU, mevcut suyun daha uzun süre yetmesi için gece kesintilerinin etkili olup olmayacağını değerlendirecek; eğer bu önlem yetersiz kalırsa gündüz saatlerinde de kesintiler başlayabileceği bildirildi.

ÇEŞME'NİN 10 GÜNLÜK SUYU KALDI

Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin %12’ye kadar düşmesi, Çeşme’nin yalnızca 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceğini ortaya koydu.

Kurak geçen 2024-2025 kışı ve ilkbaharı, barajın doluluk oranını geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 25,59 seviyesinden dramatik bir şekilde düşürdü.

Yaz aylarında Çeşme’nin nüfusunun birkaç kat artması, oteller, yazlık siteler ve turistik işletmelerin yoğun su tüketimi, barajdaki suyun hızla tükenmesine neden oluyor.

İZSU’nun verilerine göre, barajın mevcut su miktarı, ilçenin normal tüketim hızıyla 10-12 gün, tasarruf önlemleriyle ise en fazla 15 gün yetebilir.