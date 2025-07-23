İstanbul su kesintisi 23 Temmuz: İSKİ sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde geniş kapsamlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle pek çok mahalle gün boyunca susuz kalacak.

İstanbul su kesintisi 23 Temmuz günü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Vatandaşlar tarafından “Büyükçekmece’de sular ne zaman gelecek?”, “Hangi mahallelerde su kesintisi olacak?” gibi sorular araştırılırken, İSKİ'nin açıklamasıyla detaylar netlik kazandı.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 23 TEMMUZ

İstanbul’da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü planlı su kesintisi uygulanacak bölgeler arasında Büyükçekmece ilçesi de yer alıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruda, Fatih Mahallesi’nde yürütülecek isale hattı bağlantı ve montaj çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere geçici süreyle su verilemeyeceği belirtildi.

Kesinti kapsamında Büyükçekmece ilçesinin 19 Mayıs, Dizdariye, Fatih, Cumhuriyet, Pınartepe ve Atatürk mahallelerinde 23 Temmuz saat 09.00’dan itibaren su kesintisi başlayacak.

İSKİ çalışmaların aynı gün saat 24.00 itibarıyla tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Büyükçekmece ilçesindeki planlı su kesintisi 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayacak ve aynı gün gece 24.00’te sona erecek.

Belirtilen saatler arasında su verilemeyecek mahallelerde yaşayan vatandaşların, günlük su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları ve kesinti süresi boyunca tedbirli olmaları istendi.

İSKİ çalışmaların zamanında tamamlanabilmesi için ekiplerin sahada olduğunu belirterek, vatandaşların resmi internet sitesi ve ALO 185 hattı üzerinden güncel bilgilere ulaşabileceklerini bildirdi.