İZSU Su Kesintisi 22 Temmuz: İzmir Konak'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 11:03 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 11:03 - Güncelleme:

İzmir’in Konak ilçesinde 22 Temmuz 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintisi, bölgedeki çok sayıda mahalleyi etkiliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Üçyol Metro İstasyonu projesi kapsamında yürütülen hat bağlantı çalışmaları nedeniyle yaklaşık 24 saat süreyle su verilemeyecek. İzmir Konak'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek merak edilirken İZSU Su Kesintisi 22 Temmuz araması da sorgulanıyor.

İZSU su kesintisi 22 Temmuz için 600’lük içme suyu hattının 1000 mm çapındaki yeni hat ile birleştirilmesi çalışmalarının teknik zorunluluklar nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtti. Peki, İzmir Konak'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İZSU SU KESİNTİSİ 22 TEMMUZ İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 22 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla Konak ilçesindeki birçok mahallede planlı su kesintisi uygulandığını duyurdu. Su kesintisinin nedeni Üçyol Metro İstasyonu çevresinde yürütülen içme suyu hattı yenileme ve bağlantı çalışmaları olarak açıklandı. 600 mm çapındaki içme suyu hattının, daha yüksek kapasiteli 1000 mm’lik hatta bağlanması için yapılan çalışmalar nedeniyle bölgede 24 saatlik bir kesinti yaşanıyor. İlgili Haber Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İZMİR KONAK'TA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? Konak su kesintisi Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu, Çahabey ve Akarcalı mahallelerinde devam ediyor. İzmir Konak'ta sular 23 Temmuz Çarşamba sabah saat 09.00'da gelecek. İlgili Haber 22 Temmuz OEDAŞ Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? İZMİR SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER VE MAHALLELER

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan