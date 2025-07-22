İZSU Su Kesintisi 22 Temmuz: İzmir Konak'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir’in Konak ilçesinde 22 Temmuz 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintisi, bölgedeki çok sayıda mahalleyi etkiliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Üçyol Metro İstasyonu projesi kapsamında yürütülen hat bağlantı çalışmaları nedeniyle yaklaşık 24 saat süreyle su verilemeyecek. İzmir Konak'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek merak edilirken İZSU Su Kesintisi 22 Temmuz araması da sorgulanıyor.
İZSU su kesintisi 22 Temmuz için 600’lük içme suyu hattının 1000 mm çapındaki yeni hat ile birleştirilmesi çalışmalarının teknik zorunluluklar nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtti. Peki, İzmir Konak'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İZSU SU KESİNTİSİ 22 TEMMUZ
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 22 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla Konak ilçesindeki birçok mahallede planlı su kesintisi uygulandığını duyurdu. Su kesintisinin nedeni Üçyol Metro İstasyonu çevresinde yürütülen içme suyu hattı yenileme ve bağlantı çalışmaları olarak açıklandı.
600 mm çapındaki içme suyu hattının, daha yüksek kapasiteli 1000 mm’lik hatta bağlanması için yapılan çalışmalar nedeniyle bölgede 24 saatlik bir kesinti yaşanıyor.
İZMİR KONAK'TA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Konak su kesintisi Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu, Çahabey ve Akarcalı mahallelerinde devam ediyor. İzmir Konak'ta sular 23 Temmuz Çarşamba sabah saat 09.00'da gelecek.
İZMİR SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER VE MAHALLELER
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|ATMACA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS, ERTUĞRUL, GAZİPAŞA, İNKILAP, KURTULUŞ, MALTEPE, SELÇUK, TALATPAŞA, TURABEY, ULUCAMİİ, ZAFER
|18.07.2025 saat 00:30 ile 03:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|BERGAMA MERKEZ MAHALLELERİNDE YOĞUN SU KULLANIMI VE KUYULARIMIZDAKİ SU SEVİYELERİNDEKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE BAZI MAHALLELERİMİZDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNİTİSİ YAŞANACAKTIR
|BUCA
|ADATEPE, ATATÜRK
|21.07.2025 saat 11:30 ile 23:30 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|63 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
|FOÇA
|CUMHURİYET, FATİH, FEVZİ ÇAKMAK, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|06.07.2025 saat 13:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Foça ilçesi Cumhuriyet,Fatih,Fevzi Çakmak,Mustafa Kemal Atatürk ve Kozbeyli Mahallelerin'de aşırı su tüketimi dolayısıyla su dağıtım sisteminde dengesizlikler oluşmaktadır. Bu nedenle bazı Mahallelerde basınç düşüklüğü veya bölgesel su kesintisi yaşanabileceği için bilgilendirme amaçlı su kesintisi veri girişi yapılmıştır. Kesintisiz su üretimi için tüm işletme koşulları oluşturulmuş olup kesintisiz su dağıtımına gayret sarf edilmektedir.
|KARABAĞLAR
|METİN OKTAY, SALİH OMURTAK, ŞEHİTLER
|22.07.2025 saat 10:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|9638---13 ÖNÜ
|KARABAĞLAR
|ADNAN SÜVARİ, ESENYALI, MALİYECİLER, METİN OKTAY, POLİGON, ŞEHİTLER
|22.07.2025 saat 09:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Arızası
|52/1--52/19 SK. KVŞ. 775 NOLU BÖLGE SAYAÇ ARIZASI
|KARŞIYAKA
|ALAYBEY, TERSANE
|22.07.2025 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|1683 SOKAK NO:9 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 1672 X 1675 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.
|KINIK
|ARPASEKİ
|18.07.2025 saat 08:06 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ARPASEKİ MAHALLESİNDE SU SONDAJ KUYULARI DEBİ DÜŞÜKLÜĞÜ VE YOĞUN SU KULLANIMINDAN DOLAYI MAHALLE GENELİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANAÇAKTIR.
|KONAK
|HALKAPINAR, YENİŞEHİR
|22.07.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1201/1 SK NO:2
|ÖDEMİŞ
|ARTICAK
|22.07.2025 saat 10:06 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ ARTICAK ( SUBATAN YAYLASI ) MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR, SIĞACIK
|22.07.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|190 SOKAKTAKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|SEFERİHİSAR
|CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK, TURABİYE
|22.07.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|MERKEZ DEPODA MEYDANA GELEN ELEKTİRİK ARIZASI NEDENİYLE SU SEVİYESİ DÜŞMÜŞ OLUP ARIZA GİDERİLMİŞTİR 1-2 SAAT İÇERİSİNDE TÜM BÖLGELER NORMALE DÖNECEKTİR.
|TORBALI
|MURATBEY
|22.07.2025 saat 09:51 ile 13:51 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır
|TORBALI
|ÇAPAK, DİRMİL, KARAKUYU, SAİPLER
|21.07.2025 saat 20:25 ile 22.07.2025 saat 18:00 arasında yaklaşık 22 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|tezol fabrıkasında meydana gelen yangın nedeniyle gedız edaş tarafından elektrıkler kesılmıstır bu nedenle su kesintisi yaşanacaktır
|URLA
|GÜLBAHÇE
|22.07.2025 saat 08:57 ile 10:57 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|GÜLBAHÇE MAHALLESİ VE KARAPINAR BÖLGESİNDE ANABORU ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.