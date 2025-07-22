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Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gediz Elektrik&#039;ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir, Elektrik Kesintisi, Bakım Çalışmaları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gediz Elektrik, İzmir'deki şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle 22 Temmuz Salı günü sabah saatleri itibarıyla elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir elektrik kesintisi hakkında araştırma yapılıyor. GEDİZ elektrik, kesintisi listesini paylaşmasıyla beraber İzmir'in hangi ilçelerinde elektriklerin kesileceği belli oldu.

22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz tarihinde İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. 

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

22 TEMMUZ İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

22 Temmuz Salı günü için İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Kiraz, Seferhisar ve Tire ilçelerinin bazı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İzmir'de gerçekeleşecek elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayarak 12:00 ya da 15:00'a kadar sürecektir.

İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

Gediz Elektrik'ten uzun süreli elektrik kesintisi uyarısı! 22 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 12. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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