Bursa elektrik kesintisi 21-26 Temmuz: UEDAŞ Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Gemlik ve 10 ilçede planlı kesintiyi duyurdu

Bursa’da 21-26 Temmuz boyunca planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şehrin farklı noktalarında belirli saat aralıklarında etkili olacak. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi saatleri ve Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek merak ediliyor.

Elektrik kesintisinin yaşanacağı saatler ve ilçeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılırken, sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde enerjinin geçici olarak kesileceği UEDAŞ tarafından bildirildi. Peki, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Gemlik'te elektrikler ne zaman gelecek, Bursa elektrik kesintisi olacak ilçeler hangileri?

BURSA’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

UEDAŞ'ın planladığı çalışmalar doğrultusunda Bursa’da 21-26 Temmuz aralığında gerçekleştirilecek elektrik kesintileri sabah saat 09.00’da başlayacak ve akşam 17.00’ye kadar devam edecek.

Bazı mahalle ve sokaklarda enerji kesintileri daha kısa sürecek. Bazı ilçelere ve mahallelere elektrik saat 12.00 ila 15.00 arasında kademeli olarak yeniden verilecek.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?

21 Temmuz - 26 Temmuz Bursa elektrik kesintisi; Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde yaşanacak. İlçelerdeki farklı mahalle ve sokaklar, UEDAŞ’ın resmi planı doğrultusunda belirli aralıklarla enerji kesintisinden etkilenecek.















