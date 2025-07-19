20 Temmuz İzmir elektrik kesintisi sorgulama! GDZ Elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2025 17:55 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 17:56 - Güncelleme:

İzmir, Elektrik Kesintisi, Aliağa, Bornova, Buca, Dikili, Haber

Gediz Elektrik İzmir'in Aliağa, Bornova, Buca, Dikili, Karabağlar, Kemalpaşa gibi ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacaktır. GDZ Elektrik İzmir'de yaşanacak kesintiye ilişkin açıklamada bulundu. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Gediz Elektrik İzmir'in 13 ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu bölgelerde belirli süre elektrik kesintisi olacak ve elektrik kesintisinden birçok yer etkileneceği belli oldu. İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Aliağa, Beydağ, Bornova, Buca, Dikili, Karabağlar, Kemalpaşa, Kirazlı, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçesinin bazı mahallelerinde 20 Temmuz 2025 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ID : 3426301 Saat : 4:00 - 7:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları ALİAĞA / İZMİR Çaltılıdere ( Ocak Sk. Nisan Sk. Mart Sk. Deniz Sk. HAZİRAN KASIM ŞUBAT Yalı Sk. ) 20 Temmuz Pazar 2025 Kesinti ID : 3425916 Saat : 9:00 - 17:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BEYDAĞ / İZMİR Halıköy ( OVACIK OVACIK OVACIK ) 20 Temmuz Pazar 2025 Kesinti ID : 3425272 Saat : 9:00 - 10:30 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BUCA / İZMİR Adatepe ( 26 ) 20 Temmuz Pazar 2025 Kesinti ID : 3424813 Saat : 1:00 - 6:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KEMALPAŞA / İZMİR Aşağı Yenmiş ( Vatan YENMİŞ FABRİKA YOLU Yıldıztepe YENMİŞ FABRİKA YOLU KÜME EVLER )

Akalan ( Akalan Atatürk Akalan Cumhuriyet Akalan Köyü İçi Yolu 1500 Atatürk Mah. Yolu Cumhuriyet Mah. Yolu 1511 1535 2505 2525 2503 2501 1519 1526 ) Kesinti ID : 3426110 Saat : 9:30 - 17:30 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KİRAZ / İZMİR Saçlı ( SAÇLI SAÇLI TÜTÜZLER TÜTÜZLER SAÇLI SAÇLI TÜTÜZLER ARPADERESİ ULUVELİLER Karabağ ARPADERESİ )

Veliler ( ULUVELİLER )

Yeşildere ( KABAKLI SAPADERE KAPLAN AHMETTEPESİ ) 20 Temmuz Pazar 2025 Kesinti ID : 3426215 Saat : 9:00 - 13:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları MENDERES / İZMİR Karakuyu 20 TEMMUZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA İlgili Haber GDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin