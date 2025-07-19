20 Temmuz İzmir elektrik kesintisi sorgulama! GDZ Elektrik uyardı, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gediz Elektrik İzmir'in Aliağa, Bornova, Buca, Dikili, Karabağlar, Kemalpaşa gibi ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi yaşanacaktır. GDZ Elektrik İzmir'de yaşanacak kesintiye ilişkin açıklamada bulundu. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
Gediz Elektrik İzmir'in 13 ilçesinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu bölgelerde belirli süre elektrik kesintisi olacak ve elektrik kesintisinden birçok yer etkileneceği belli oldu.
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Aliağa, Beydağ, Bornova, Buca, Dikili, Karabağlar, Kemalpaşa, Kirazlı, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçesinin bazı mahallelerinde 20 Temmuz 2025 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Kesinti ID : 3426301
Saat : 4:00 - 7:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere ( Ocak Sk. Nisan Sk. Mart Sk. Deniz Sk. HAZİRAN KASIM ŞUBAT Yalı Sk. )
20 Temmuz Pazar 2025
Kesinti ID : 3425916
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy ( OVACIK OVACIK OVACIK )
20 Temmuz Pazar 2025
Kesinti ID : 3425272
Saat : 9:00 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
Adatepe ( 26 )
20 Temmuz Pazar 2025
Kesinti ID : 3424813
Saat : 1:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KEMALPAŞA / İZMİR
Aşağı Yenmiş ( Vatan YENMİŞ FABRİKA YOLU Yıldıztepe YENMİŞ FABRİKA YOLU KÜME EVLER )
Akalan ( Akalan Atatürk Akalan Cumhuriyet Akalan Köyü İçi Yolu 1500 Atatürk Mah. Yolu Cumhuriyet Mah. Yolu 1511 1535 2505 2525 2503 2501 1519 1526 )
Kesinti ID : 3426110
Saat : 9:30 - 17:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ / İZMİR
Saçlı ( SAÇLI SAÇLI TÜTÜZLER TÜTÜZLER SAÇLI SAÇLI TÜTÜZLER ARPADERESİ ULUVELİLER Karabağ ARPADERESİ )
Veliler ( ULUVELİLER )
Yeşildere ( KABAKLI SAPADERE KAPLAN AHMETTEPESİ )
20 Temmuz Pazar 2025
Kesinti ID : 3426215
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENDERES / İZMİR
Karakuyu
20 TEMMUZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin