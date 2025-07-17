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GDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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GDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrik Kesintisi, Ödemiş, Akhisar, Manisa, İzmir, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Akhisar ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesinde GDZ Elektrik tarafından yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında geniş çaplı elektrik kesintileri planlandı. 17 Temmuz’da başlayan ve 20 Temmuz’a kadar devam edecek kesintiler ve bölgeler araştırılıyor. GDZ elektrik kesintisi sorgulama ile kesintilere dair bilgiler paylaşıldı.

İzmir’in Ödemiş ilçesi ve Manisa’nın Akhisar ilçesi 17-19 Temmuz 2025 tarihleri arasında GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında geniş kapsamlı elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Peki, Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Seyit Ahmet Mahallesi 17 Temmuz Perşembe günü sabah saat 09.00’dan öğleden sonra 15.00’e kadar elektrik alamayacak. Çalışmaların “Şebeke Yenileme ve Bakım” kapsamında yürütüleceği belirtildi.

GDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir’in Ödemiş ilçesi, 17 Temmuz’dan itibaren tam 7 ayrı planlı kesintiyle karşı karşıya kalacak. Köfündere Mahallesi’nde başlayan kesinti, 09.00 ile 17.00 arasında sürdü ve çalışmaların halen devam ettiği bildirildi.

GDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

ÖDEMİŞ VE AKHİSAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi'nde 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı bakım nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Köfündere Mahallesi'nde de aynı gün saat 09.00’da başlayan kesinti, 17.00’ye kadar sürecek. Çalışmaların ardından elektriklerin yeniden verilmesi bekleniyor.

GDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA 17-18-19 TEMMUZ

İZMİR ÖDEMİŞ ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

17 Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3420278

ÖDEMİŞ / İZMİR

Köfündere

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR ÖDEMİŞ ’de 7 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

18 Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3419999

ÖDEMİŞ / İZMİR

Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu )

Planlandı

19 Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3424711

ÖDEMİŞ / İZMİR

Çamyayla ( Çamyayla Köyü İç Yolu Çamyayla Köyü LÜBBEY )

Bebekler ( Bebekler Köyü )

Tosunlar ( başova )

Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK )

Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ )

Ortaköy ( ortaköyy ORTAKÖY Ortaköy Köyü İç Yolu )

Suçıktı

Karadoğan ( karadoğan küme evler Karadoğan Köyü İç Yolu KARADOĞAN KÜME EVLER karadoğan küme evleri )

Dereuzunyer ( Dereuzunyer Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu Bebekler Köyü İç Yolu )

Demircili

Planlandı

19 Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

00:00 - 06:00

Kesinti ID : 3424717

ÖDEMİŞ / İZMİR

Ovakent ( DUTLUKUYU KÜME EVLER Tire Ödemiş Yolu KÖLEOĞLU KÜME EVLERİ DUTLUKUYU KÜME EVLERİ dutlukuyu küme evleri Dutlukuyu küme evleri KUMTEPE )

Konaklı ( KURUKAVAK-ARIKÜSTÜ )

Mescitli ( Mescitli küme evleri mescitli küme evleri Mescitli Köyü İç Yolu )

Umurbey ( YANIKKIR ÇOBANKUYU MEVKİİ )

Yolüstü

Bademli

Planlandı

19 Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

00:00 - 06:00

Kesinti ID : 3424723

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bademli ( HACIMUSA KÜME EVLERİ SERİN KELTEPE KÜME EVLERİ Kemenler Yolu KARAHAYIT üçcevizler ara yol bademli kocabağlar küme evleri bademli mahallesi çarşıiçi sokak Arapbaşoğlu Sk. Bademli-Ödemiş Yolu Cami Kümesi Sk. Festival Sk. ÇELEBİOĞLU çakallar Sk. Hacıahmetler Sk. Hafızağa Sk. Hafızağa Çk. Hamitoğlu Sk. Kaleiçi Sk. Karakaşoğlu Sk. Kasaplar Sk. Kazım Dirik Cd. Koca Hafız Sk. Kosan Sk. Küloğlu Sk. KULOĞLU Nalbantoğlu Sk. Pazaryeri Sk. Sanayi Sitesi Sk. Satı Sk. Toptepe Sk. Çakallar Kümesi Sk. Çarşıiçi Sk. Çelebioğlu Sk. Çirkinoğlu Sk. Şükrü Efendi Sk. ÜÇCEVİZLER KARAKAŞOĞLU SK )

Ovakent ( kuruçeşme mevkii keçeci ODEŞE İLKE KARAÇUL SOKAK Ahmetbey Sk. Akdağ Sk. Aralık Sk. Atatürk Cd. Ayenoğu Sk. Bademli Cd. Bayır Sk. Belediye Sk. Bülbül Sk. Canbaz Sk. Celep Sk. Cerit Sk. Darıcı Sk. Davulcuoğlu Sk. Doğan Sk. Emiroğlu Sk. Fatih Cd. Fatih Çıkmazı Sk. Hacı Çavuşoğlu Sk. Hacı İsmail Sk. Hafız Şerif Sk. Hamam Sk. Hasan Doğan Cd. Hisar Cd. Kale Sk. Kasap Sk. Kasapoğlu Sk. Katırcıoğlu Sk. adil Sk. OVAKENT Kazım Karabekir Cd. Keçeci Sk. Mimar Sinan Cd. Namık Kemal 1. Cd. Namık Kemal Cd. Okul Sk. Osmanağa Sk. Ova Sk. Ovakent Yolu Ragıpbey Sk. Savaşlar Sk. Serdaroğlu Sk. Sevgenler Sk. Stadyum Sk. Sönmez Sk. Sünnetçi Sk. Temizel Sk. Vatan Cd. Zonguroğlu Sk. Zümrüt Sk. Çakırlar Sk. Çavuş Sk. Çayiçi Sk. Çelenler Sk. Çoban Sk. Çınaraltı Sk. İmamoğlu Sk. İnkılap Cd. Şentürk Sk. Şirin Sk. narlıkuyu )

Konaklı ( Akar Sk. Ali Gazi Sk. Balcı Sk. Ballı 1 Çk. Ballı Sk. Baltacı Sk. Başaran Sk. Birgili Sk. Birgili Çk. Canavar Sk. Ceylan Sk. Davut Dede Yolu Dere Sk. Dindar Sk. Hacıbekir Sk. Halılı Sk. Hanaylı 1 Çk. Hanaylı Sk. Harman Sk. Helvacı Sk. Karabekir Sk. Karcı Sk. Kibar Sk. Konaklı Köyü Köşebaşı 1 Çk. Köşebaşı Sk. Köşk Ödemiş Yolu Lale Sk. Mehmet Kutlu 4. Çk. Mehmet Kutlu Cd. Mehmet Kutlu Çk. Menekşe Sk. Mithatpaşa 1 Çk. Mithatpaşa Cd. Osman Tosun Sk. Pehlivan 1 Çk. Pehlivan Sk. Salih Paşaoğlu 1 Çk. Salih Paşaoğlu Sk. Sanayi Sitesi 1 Sk. Sarı Sk. Sinan Sk. Sinan Çk. Taşlık Sk. Türkmen Sk. Urgancı Sk. Uyar Sk. Yaka Sk. Yalçın Sk. Yenir Sk. Yümlü Sk. Çakırcalı 1 Çk. Çakırcalı 2 Çk. Çakırcalı Sk. Çamlık Sk. Çengelli Sk. Çiçek Sk. Üzümlü Sk. İmar Sk. İsmet Paşa 1 Çk. İsmet Paşa Cd. Şehit Kamil Alkanlar Cd. Şehit Mehmet Sk. )

Bıçakçı ( BIÇAKÇI KÜME EVLER BIÇAKÇI KÜME EVLERİ bıçakçı BÖRÜLCELİK ovacık yaylası küm evler OVACIK YAYALASI KÜME EVLERİ OVACIK YAYLASI bıçakçı küme evler biçakçı boyalık kervan yaylası küme evleri )

Kemenler

Mescitli

Pirinççi ( KIZILKULE KIZILKULE KÜME EVLERİ Pirinççi Köyü İç Yolu BIÇAKÇI )

Bozcayaka ( bazcayaka mah Bozcayaka Köyü İç Yolu )

Planlandı

19T emmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3424724

ÖDEMİŞ / İZMİR

Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )

Hamam ( Köşk Ödemiş Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Demirdere ( Köy İçi Yolu )

Çayır ( Çayırköy Ataman )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )

Planlandı

19 Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3424733

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )

Suçıktı

Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )

Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii velier mevkii veliler küme evler veliler küme evleri )

Bülbüller ( Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu )

Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )

Planlandı

19 Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

00:00 - 01:30

Kesinti ID : 3424955

ÖDEMİŞ / İZMİR

Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Köşk Ödemiş Yolu Küre Köyü KÜRE )

Çayır ( Çayırköy Ataman )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

Bozcayaka ( Tire Ödemiş Yolu )

Balabanlı ( Balabanlı Köyü İç Yolu DOLAMANLIK KÜME EVLER kalealtı küme evler )

Seyrekli

İlkkurşun

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )

Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Demirdere ( Köy İçi Yolu )

GDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

MANİSA AKHİSAR ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

17 Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3419040

AKHİSAR / MANİSA

Seyit Ahmet

Planlandı

20 Temmuz 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3424933

AKHİSAR / MANİSA

Efendi ( 59/1. Sk. 60. Sk. 61. Sk. 66. Sk. 69. Sk. 277. Sk. 277/1. Sk. 59. Sk. )

Ulu Camii ( 180 179. Sk. 283 198. Sk. 44. 58. Sk. 55. 57. Sk. 280 367. Sk. 368. Sk. 369. Sk. 370. Sk. )

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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