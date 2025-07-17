GDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 11:35 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 11:35 - Güncelleme:

Elektrik Kesintisi, Ödemiş, Akhisar, Manisa, İzmir, Haber

Manisa’nın Akhisar ilçesi ile İzmir’in Ödemiş ilçesinde GDZ Elektrik tarafından yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında geniş çaplı elektrik kesintileri planlandı. 17 Temmuz’da başlayan ve 20 Temmuz’a kadar devam edecek kesintiler ve bölgeler araştırılıyor. GDZ elektrik kesintisi sorgulama ile kesintilere dair bilgiler paylaşıldı.

İzmir’in Ödemiş ilçesi ve Manisa’nın Akhisar ilçesi 17-19 Temmuz 2025 tarihleri arasında GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında geniş kapsamlı elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Peki, Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek? AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Seyit Ahmet Mahallesi 17 Temmuz Perşembe günü sabah saat 09.00’dan öğleden sonra 15.00’e kadar elektrik alamayacak. Çalışmaların “Şebeke Yenileme ve Bakım” kapsamında yürütüleceği belirtildi. ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İzmir’in Ödemiş ilçesi, 17 Temmuz’dan itibaren tam 7 ayrı planlı kesintiyle karşı karşıya kalacak. Köfündere Mahallesi’nde başlayan kesinti, 09.00 ile 17.00 arasında sürdü ve çalışmaların halen devam ettiği bildirildi. ÖDEMİŞ VE AKHİSAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi'nde 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı bakım nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. İzmir'in Ödemiş ilçesi Köfündere Mahallesi'nde de aynı gün saat 09.00’da başlayan kesinti, 17.00’ye kadar sürecek. Çalışmaların ardından elektriklerin yeniden verilmesi bekleniyor. GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA 17-18-19 TEMMUZ İZMİR ÖDEMİŞ ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır. Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 09:00 - 17:00 Kesinti ID : 3420278 : 3420278 ÖDEMİŞ / İZMİR Köfündere İZMİR ÖDEMİŞ ’de 7 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır. Planlandı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 10:00 - 15:00 Kesinti ID : 3419999 ÖDEMİŞ / İZMİR Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu ) Planlandı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 10:00 - 15:00 Kesinti ID : 3424711 ÖDEMİŞ / İZMİR Çamyayla ( Çamyayla Köyü İç Yolu Çamyayla Köyü LÜBBEY ) Bebekler ( Bebekler Köyü ) Tosunlar ( başova ) Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK ) Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ ) Ortaköy ( ortaköyy ORTAKÖY Ortaköy Köyü İç Yolu ) Suçıktı Karadoğan ( karadoğan küme evler Karadoğan Köyü İç Yolu KARADOĞAN KÜME EVLER karadoğan küme evleri ) Dereuzunyer ( Dereuzunyer Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu Bebekler Köyü İç Yolu ) Demircili Planlandı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 00:00 - 06:00 Kesinti ID : 3424717 ÖDEMİŞ / İZMİR Ovakent ( DUTLUKUYU KÜME EVLER Tire Ödemiş Yolu KÖLEOĞLU KÜME EVLERİ DUTLUKUYU KÜME EVLERİ dutlukuyu küme evleri Dutlukuyu küme evleri KUMTEPE ) Konaklı ( KURUKAVAK-ARIKÜSTÜ ) Mescitli ( Mescitli küme evleri mescitli küme evleri Mescitli Köyü İç Yolu ) Umurbey ( YANIKKIR ÇOBANKUYU MEVKİİ ) Yolüstü Bademli Planlandı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 00:00 - 06:00 Kesinti ID : 3424723 ÖDEMİŞ / İZMİR Bademli ( HACIMUSA KÜME EVLERİ SERİN KELTEPE KÜME EVLERİ Kemenler Yolu KARAHAYIT üçcevizler ara yol bademli kocabağlar küme evleri bademli mahallesi çarşıiçi sokak Arapbaşoğlu Sk. Bademli-Ödemiş Yolu Cami Kümesi Sk. Festival Sk. ÇELEBİOĞLU çakallar Sk. Hacıahmetler Sk. Hafızağa Sk. Hafızağa Çk. Hamitoğlu Sk. Kaleiçi Sk. Karakaşoğlu Sk. Kasaplar Sk. Kazım Dirik Cd. Koca Hafız Sk. Kosan Sk. Küloğlu Sk. KULOĞLU Nalbantoğlu Sk. Pazaryeri Sk. Sanayi Sitesi Sk. Satı Sk. Toptepe Sk. Çakallar Kümesi Sk. Çarşıiçi Sk. Çelebioğlu Sk. Çirkinoğlu Sk. Şükrü Efendi Sk. ÜÇCEVİZLER KARAKAŞOĞLU SK ) Ovakent ( kuruçeşme mevkii keçeci ODEŞE İLKE KARAÇUL SOKAK Ahmetbey Sk. Akdağ Sk. Aralık Sk. Atatürk Cd. Ayenoğu Sk. Bademli Cd. Bayır Sk. Belediye Sk. Bülbül Sk. Canbaz Sk. Celep Sk. Cerit Sk. Darıcı Sk. Davulcuoğlu Sk. Doğan Sk. Emiroğlu Sk. Fatih Cd. Fatih Çıkmazı Sk. Hacı Çavuşoğlu Sk. Hacı İsmail Sk. Hafız Şerif Sk. Hamam Sk. Hasan Doğan Cd. Hisar Cd. Kale Sk. Kasap Sk. Kasapoğlu Sk. Katırcıoğlu Sk. adil Sk. OVAKENT Kazım Karabekir Cd. Keçeci Sk. Mimar Sinan Cd. Namık Kemal 1. Cd. Namık Kemal Cd. Okul Sk. Osmanağa Sk. Ova Sk. Ovakent Yolu Ragıpbey Sk. Savaşlar Sk. Serdaroğlu Sk. Sevgenler Sk. Stadyum Sk. Sönmez Sk. Sünnetçi Sk. Temizel Sk. Vatan Cd. Zonguroğlu Sk. Zümrüt Sk. Çakırlar Sk. Çavuş Sk. Çayiçi Sk. Çelenler Sk. Çoban Sk. Çınaraltı Sk. İmamoğlu Sk. İnkılap Cd. Şentürk Sk. Şirin Sk. narlıkuyu ) Konaklı ( Akar Sk. Ali Gazi Sk. Balcı Sk. Ballı 1 Çk. Ballı Sk. Baltacı Sk. Başaran Sk. Birgili Sk. Birgili Çk. Canavar Sk. Ceylan Sk. Davut Dede Yolu Dere Sk. Dindar Sk. Hacıbekir Sk. Halılı Sk. Hanaylı 1 Çk. Hanaylı Sk. Harman Sk. Helvacı Sk. Karabekir Sk. Karcı Sk. Kibar Sk. Konaklı Köyü Köşebaşı 1 Çk. Köşebaşı Sk. Köşk Ödemiş Yolu Lale Sk. Mehmet Kutlu 4. Çk. Mehmet Kutlu Cd. Mehmet Kutlu Çk. Menekşe Sk. Mithatpaşa 1 Çk. Mithatpaşa Cd. Osman Tosun Sk. Pehlivan 1 Çk. Pehlivan Sk. Salih Paşaoğlu 1 Çk. Salih Paşaoğlu Sk. Sanayi Sitesi 1 Sk. Sarı Sk. Sinan Sk. Sinan Çk. Taşlık Sk. Türkmen Sk. Urgancı Sk. Uyar Sk. Yaka Sk. Yalçın Sk. Yenir Sk. Yümlü Sk. Çakırcalı 1 Çk. Çakırcalı 2 Çk. Çakırcalı Sk. Çamlık Sk. Çengelli Sk. Çiçek Sk. Üzümlü Sk. İmar Sk. İsmet Paşa 1 Çk. İsmet Paşa Cd. Şehit Kamil Alkanlar Cd. Şehit Mehmet Sk. ) Bıçakçı ( BIÇAKÇI KÜME EVLER BIÇAKÇI KÜME EVLERİ bıçakçı BÖRÜLCELİK ovacık yaylası küm evler OVACIK YAYALASI KÜME EVLERİ OVACIK YAYLASI bıçakçı küme evler biçakçı boyalık kervan yaylası küme evleri ) Kemenler Mescitli Pirinççi ( KIZILKULE KIZILKULE KÜME EVLERİ Pirinççi Köyü İç Yolu BIÇAKÇI ) Bozcayaka ( bazcayaka mah Bozcayaka Köyü İç Yolu ) Planlandı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 10:00 - 16:00 Kesinti ID : 3424724 ÖDEMİŞ / İZMİR Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören ) Hamam ( Köşk Ödemiş Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler ) Güney ( Güney Köyü İç Yolu ) Demirdere ( Köy İçi Yolu ) Çayır ( Çayırköy Ataman ) Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu ) Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE ) Planlandı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 09:00 - 17:00 Kesinti ID : 3424733 ÖDEMİŞ / İZMİR Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu ) Suçıktı Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu ) Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii velier mevkii veliler küme evler veliler küme evleri ) Bülbüller ( Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu ) Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii ) Planlandı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 00:00 - 01:30 Kesinti ID : 3424955 ÖDEMİŞ / İZMİR Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Köşk Ödemiş Yolu Küre Köyü KÜRE ) Çayır ( Çayırköy Ataman ) Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu ) Bozcayaka ( Tire Ödemiş Yolu ) Balabanlı ( Balabanlı Köyü İç Yolu DOLAMANLIK KÜME EVLER kalealtı küme evler ) Seyrekli İlkkurşun Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ ) Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu ) Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler ) Güney ( Güney Köyü İç Yolu ) Demirdere ( Köy İçi Yolu ) İlgili Haber Edirne elektrik kesintisi sorgulama listesi! 16-17 Temmuz Edirne'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? MANİSA AKHİSAR ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır. Planlandı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 09:00 - 15:00 Kesinti ID : 3419040 AKHİSAR / MANİSA Seyit Ahmet Planlandı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları 09:00 - 15:00 Kesinti ID : 3424933 AKHİSAR / MANİSA Efendi ( 59/1. Sk. 60. Sk. 61. Sk. 66. Sk. 69. Sk. 277. Sk. 277/1. Sk. 59. Sk. ) Ulu Camii ( 180 179. Sk. 283 198. Sk. 44. 58. Sk. 55. 57. Sk. 280 367. Sk. 368. Sk. 369. Sk. 370. Sk. ) İlgili Haber 17 Temmuz Burdur'da elektrikler ne zaman gelecek? Burdur'un 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan