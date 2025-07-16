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Edirne elektrik kesintisi sorgulama listesi! 16-17 Temmuz Edirne'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Edirne elektrik kesintisi sorgulama listesi! 16-17 Temmuz Edirne&#039;de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?
Edirne, Elektrik Kesintisi, Bakım, Onarım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edirne'de yaşayan vatandaşlar, 16-17 Temmuz 2025 tarihinde planlanan elektrik kesintisinin ne zaman geleceği merak konusu oldu. TRUDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok ilçede bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Peki, 16-17 Temmuz Edirne'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) planlı kesinti yapılacağı bölgeleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Buna göre, Edirne genelinde birçok mahalle ve köyde saatlik kesintiler yaşanacaktır. 

TREDAŞ tarafından yapılan açıklamada, birçok ilçede bakım onarım çalışmaları sebebiyle 16-17 Temmuz'da Edirne'de enerji kesintisi gerçekleşeceği bilgisi verildi. 16-17 Temmuz Edirne'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...

Edirne elektrik kesintisi sorgulama listesi! 16-17 Temmuz Edirne'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

16-17 TEMMUZ EDİRNE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA? 

16-17 Temmuz'da Edirne'nin Merkez, Havsa, Ipsala, Keşan, Lalpaşa, Meriç, Uzun köprü ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. 

Gün içerisinde kesintiler bölgeye göre değişişecektir. Genel olarak 09:30 ila 17:30 saatleri arasında kesinti olacaktır.

EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ!

İlçeMerkez
Tarih17.07.2025 Saati: 09:30 ile 17.07.2025 Saati: 17:30 tarihleri arasında Edirne Merkez elektrik kesintisi
Kesinti BölgeleriEdirne İli, Doyran Köyü (83522) TR-3 no.lu trafo bölgesi kısmi olarak çalışma süresince enerjisiz kalacaktır. bölgelerinde Merkez ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeMerkez
Tarih16.07.2025 Saati: 09:30 ile 16.07.2025 Saati: 17:30 tarihleri arasında Edirne Merkez elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri1-Edirne İli Menekşesofular Köyü çalışma süresince enerjisiz kalacaktır. bölgelerinde Merkez ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeHavsa
Tarih17.07.2025 Saati: 09:30 ile 17.07.2025 Saati: 17:30 tarihleri arasında Edirne Havsa elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri1) Edirne İli Havsa İlçesi Taptık Köyü Tamamı Çalışma süresince enerjisiz kalacaktır. bölgelerinde Havsa ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeHavsa
Tarih16.07.2025 Saati: 09:30 ile 16.07.2025 Saati: 17:30 tarihleri arasında Edirne Havsa elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri1) Edirne İli Havsa İlçesine bağlı; Şerbettar Köyü çalışma süresince enerjisiz kalacaktır. bölgelerinde Havsa ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeIpsala
Tarih17.07.2025 Saati: 10:00 ile 17.07.2025 Saati: 15:00 tarihleri arasında Edirne Ipsala elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleriİpsala İlçesine Bağlı ; Bozkurt Mahallesi ve Özel Müşteriler bölgelerinde Ipsala ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeIpsala
Tarih16.07.2025 Saati: 09:00 ile 16.07.2025 Saati: 15:00 tarihleri arasında Edirne Ipsala elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleriİpsala İlçesine Bağlı ; Kocahıdır Köyü ve Özel Müşteriler bölgelerinde Ipsala ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeKeşan
Tarih17.07.2025 Saati: 09:00 ile 17.07.2025 Saati: 15:00 tarihleri arasında Edirne Keşan elektrik kesintisi
Kesinti BölgeleriKeşan İlçesine Bağlı ; Şabanmera Köyü ve Özel Müşteriler bölgelerinde Keşan ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeKeşan
Tarih16.07.2025 Saati: 09:00 ile 16.07.2025 Saati: 10:00 tarihleri arasında Edirne Keşan elektrik kesintisi
Kesinti BölgeleriKeşan İlçesine Bağlı ; Gökçetepe Köyü, Sazlıdere Köyü, Sazlıdere Sahili ve Özel Müşteriler bölgelerinde Keşan ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeLalapaşa
Tarih17.07.2025 Saati: 09:00 ile 17.07.2025 Saati: 15:00 tarihleri arasında Edirne Lalapaşa elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri1) Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çömlekköyü Tamamı Çalışma süresince enerjisiz kalacaktır. bölgelerinde Lalapaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeLalapaşa
Tarih16.07.2025 Saati: 09:30 ile 16.07.2025 Saati: 13:30 tarihleri arasında Edirne Lalapaşa elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri1 –Edirne İli Lalapaşa İlçesinin Hanlıyenice, Demirköy, Hamzabeyli, Dombay, Büyünlü, Doğanköy, Çallıdere, Küçünlü, Hacılar ve Kalkansöğüt köyleri ile bu istikametteki İçme Suyu, Taş Ocağı, Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerji Tesisleri ile diğer tesisler çalışma süresince enerjisiz kalacaktır. bölgelerinde Lalapaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeMeriç
Tarih17.07.2025 Saati: 09:00 ile 17.07.2025 Saati: 17:00 tarihleri arasında Edirne Meriç elektrik kesintisi
Kesinti BölgeleriUMURCA,NASUHBEY,ALİBEY KÖYLERİ ve ÖZEL MÜŞTERİLER bölgelerinde Meriç ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeMeriç
Tarih16.07.2025 Saati: 09:00 ile 16.07.2025 Saati: 17:00 tarihleri arasında Edirne Meriç elektrik kesintisi
Kesinti BölgeleriPAŞAYENİCE,AKINCILAR,SAATAĞACI KÖYLERİ ve ÖZEL MÜŞTERİLER. bölgelerinde Meriç ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeSüloğlu
Tarih17.07.2025 Saati: 09:30 ile 17.07.2025 Saati: 15:30 tarihleri arasında Edirne Süloğlu elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri1 –Edirne İli Süloğlu İlçesi Merkez mahallesinin tamamı ile Yeni ve Şafak Mahalleleri ile sanayi sitesi çalışma süresince enerjisiz kalacaktır. bölgelerinde Süloğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeSüloğlu
Tarih16.07.2025 Saati: 09:30 ile 16.07.2025 Saati: 15:30 tarihleri arasında Edirne Süloğlu elektrik kesintisi
Kesinti Bölgeleri1 –Edirne İli Süloğlu İlçesi Merkez mahallesinin tamamı ile Yeni ve Şafak Mahalleleri ile sanayi sitesi çalışma süresince enerjisiz kalacaktır. bölgelerinde Süloğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeUzunköprü
Tarih17.07.2025 Saati: 09:00 ile 17.07.2025 Saati: 18:00 tarihleri arasında Edirne Uzunköprü elektrik kesintisi
Kesinti BölgeleriUzunköprü İlçesine Bağlı;Mescit Mahallesi bölgelerinde Uzunköprü ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi
İlçeUzunköprü
Tarih16.07.2025 Saati: 09:00 ile 16.07.2025 Saati: 15:00 tarihleri arasında Edirne Uzunköprü elektrik kesintisi
Kesinti BölgeleriUzunköprü İlçesine Bağlı:Gazimehmet Köyü bölgelerinde Uzunköprü ilçesi için planlı elektrik kesintisi öngörülmektedir.
Kesinti NedeniPlanlı Elektrik Kesintisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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