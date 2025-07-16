16 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 14:47 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 14:47 - Güncelleme:

Ankara Başkent TEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti bitiş saati sorgulanıyor. 16 Temmuz Çarşamba günü Ankara'da planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Ankara elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor.

Ankara elektrik kesintisi sorgulama sayfası takip ediliyor. 16 Temmuz'da Ankara'da elektrik kesintisi bitiş saati, yaşanan ilçeler merak ediliyor. Planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. 16 TEMMUZ ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ! 16 Temmuz 2025 tarihinde Ankara Başkent TEDAŞ elektrik kesintisi Ankara'da 11 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştireceğini duyurdu. Kesinti yapılacak ilçeler; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Çankaya, Mamak, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören ve Kızılcahamam ilçelerinde belirtilen mahallelerde belirli saat aralıklarında uygulanacak. Vatandaşlar, kesintilerden etkilenmemek için Ankara Başkent TEDAŞ elektrik kesintisi sitesinden ve 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir. ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK? Ankara'da elektrik kesintisi 16 Temmuz tarihinde yaşanan ilçeler belli oldu. Bazıları şu şekilde: Ayaş Saat: 09:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Çankaya Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Saat Aralıkları: 01:00 - 03:00, 09:00 - 17:00, 09:30 - 15:00, 10:00 - 18:00 Etimesgut 09:00 - 17:00 arası farklı saat dilimlerinde Etkilenen Bölgeler: Selçuklular, Caferağa, Ahiboz, Tulumtaş, Fevziye, Halaclı, Bağlar, Şehitali Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Gölbaşı Çeşitli Saatlerde Geniş Kapsamlı Kesintiler Etkilenen Bölgeler: Soğulca, Karayavşan, Ahiboz, Velihimmetli, Batı Kısım, Yukarı/Aşağı Sivri, Esen Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Saat Aralıkları: 09:00 - 18:00 arasında farklı bölgelerde ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İlgili Haber 16 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan