Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 16 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi sorgulama

16 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
16 Temmuz Ankara&#039;da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi sorgulama
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Başkent TEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti bitiş saati sorgulanıyor. 16 Temmuz Çarşamba günü Ankara'da planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Ankara elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor.

Ankara elektrik kesintisi sorgulama sayfası takip ediliyor. 16 Temmuz'da Ankara'da elektrik kesintisi bitiş saati, yaşanan ilçeler merak ediliyor. Planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor.

16 TEMMUZ ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ!

16 Temmuz 2025 tarihinde Ankara Başkent TEDAŞ elektrik kesintisi Ankara'da 11 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştireceğini duyurdu.

Kesinti yapılacak ilçeler; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Çankaya, Mamak, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören ve Kızılcahamam ilçelerinde belirtilen mahallelerde belirli saat aralıklarında uygulanacak. 

Vatandaşlar, kesintilerden etkilenmemek için Ankara Başkent TEDAŞ elektrik kesintisi sitesinden ve 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir.

16 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi sorgulama - 1. Resim

ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'da elektrik kesintisi 16 Temmuz tarihinde yaşanan ilçeler belli oldu. Bazıları şu şekilde:

Ayaş

Saat: 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çankaya

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Saat Aralıkları: 01:00 - 03:00, 09:00 - 17:00, 09:30 - 15:00, 10:00 - 18:00

Etimesgut

09:00 - 17:00 arası farklı saat dilimlerinde

Etkilenen Bölgeler: Selçuklular, Caferağa, Ahiboz, Tulumtaş, Fevziye, Halaclı, Bağlar, Şehitali

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Gölbaşı

Çeşitli Saatlerde Geniş Kapsamlı Kesintiler

Etkilenen Bölgeler: Soğulca, Karayavşan, Ahiboz, Velihimmetli, Batı Kısım, Yukarı/Aşağı Sivri, Esen

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Saat Aralıkları: 09:00 - 18:00 arasında farklı bölgelerde

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü yönetmen "Her ay 105 bin TL ödüyorum" dedi, dava açtı! Mahkeme kararını verdiCHP'nin hamlesi eski başkanı istifa ettirdi: Son karar beni derinden yaraladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS sınav sonuç tarihi ertelendi mi? Son Dakika ÖSYM takvimi - HaberlerYKS sınav sonuç tarihi ertelendi mi? Son Dakika ÖSYM takvimiSylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü? Sylvester Stallone son hali ve hastalığı sorgulanıyor - HaberlerSylvester Stallone öldü mü, ne zaman öldü? Sylvester Stallone son hali ve hastalığı sorgulanıyor16 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler16 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?LGS'de 36 birinci Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıktı iddialarına cevap: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yalanladı - HaberlerLGS'de 36 birinci Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıktı iddialarına cevap: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yalanladıKyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Saati belli oldu - HaberlerKyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Saati belli olduHarry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Oyuncalar sete çıktı - HaberlerHarry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Oyuncalar sete çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...