16 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti bitiş saati sorgulanıyor. 16 Temmuz Çarşamba günü İzmir'de planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. İzmir elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor.
İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama sayfası araştırılıyor. 16 Temmuz'da İzmir'de elektrik kesintisi bitiş saati, yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir Gediz elektrik arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor.
16 TEMMUZ İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ!
GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, 16 Temmuz 2025 tarihinde İzmir’in 11 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştireceğini duyurdu.
Şebeke yenileme, bakım-onarım ve yeni bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler; Tire, Selçuk, Karabağlar, Aliağa, Urla, Ödemiş, Foça, Çeşme, Kemalpaşa, Menderes ve Kınık ilçelerinde belirtilen mahallelerde belirli saat aralıklarında uygulanacak.
Vatandaşlar, kesintilerden etkilenmemek için GDZ Elektrik’in resmi web sitesi veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ ARIZA SORGULAMA EKRANI
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 TEMMUZ
|İlçe
|Mahalle / Bölge
|Saat
|Tire
|Derebaşı, Doyranlı, Pınarlı, Adnan Menderes, Toki, Kahrat
|10:00 - 17:00
|Selçuk
|Hasançavuşlar, Kurşak, Mehmetler, Çayırlı, Göllüce, Halkapınar, Belevi
|09:00 - 17:00
|Karabağlar
|Günaltay, Devrim, Çalıkuşu, Bozyaka, Sarıyer
|09:00 - 17:00 / 10:00 - 16:00
|Aliağa
|Yenişakran, Hacıömerli
|13:00 - 15:00
|Urla
|Çamlıçay, Zeytinalanı
|13:00 - 16:00
|Ödemiş
|Üzümlü, Bebekler, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Karadoğan, Köseler, Ortaköy, Suçıktı, Tosunlar
|10:00 - 16:00
|Ödemiş
|Çobanlar, Artıcak
|10:00 - 16:00
|Foça
|Cumhuriyet, Kozbeyli
|09:00 - 17:00
|Çeşme
|Çakabey, Ilıca
|10:00 - 15:00
|Kemalpaşa
|Sekiz Eylül, Ören (75. Yıl Cumhuriyet, Egemen), Yiğitler, Nazarköy, Yukarıkızılca, Soğukpınar, Örnekköy, Mehmet Akif Ersoy, Armutlu, Çiniliköy, Aşağıkızılca, Hisarlık, Sarılar, Ovacık, Sinancılar, Yenikurudere, Bağyurdu (Yeni, Kemal Atatürk, Kazımpaşa, 29 Ekim), Armutlu 85. Yıl
|09:00 - 17:00 / 12:00 - 13:00
|Menderes
|Çukuraltı
|09:00 - 13:00
|Kınık
|Karatekeli
|13:00 - 17:00