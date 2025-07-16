16 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 14:18 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 14:19 - Güncelleme:

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti bitiş saati sorgulanıyor. 16 Temmuz Çarşamba günü İzmir'de planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. İzmir elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi sorgulama sayfası araştırılıyor. 16 Temmuz'da İzmir'de elektrik kesintisi bitiş saati, yaşanan ilçeler merak ediliyor. İzmir Gediz elektrik arıza sorgulama üzerinden planlı ve anlık kesintiler takip ediliyor. 16 TEMMUZ İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ! GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, 16 Temmuz 2025 tarihinde İzmir’in 11 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştireceğini duyurdu. Şebeke yenileme, bakım-onarım ve yeni bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler; Tire, Selçuk, Karabağlar, Aliağa, Urla, Ödemiş, Foça, Çeşme, Kemalpaşa, Menderes ve Kınık ilçelerinde belirtilen mahallelerde belirli saat aralıklarında uygulanacak. Vatandaşlar, kesintilerden etkilenmemek için GDZ Elektrik’in resmi web sitesi veya 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden detaylı bilgi alabilir. İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ ARIZA SORGULAMA EKRANI İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 TEMMUZ İlçe Mahalle / Bölge Saat Tire Derebaşı, Doyranlı, Pınarlı, Adnan Menderes, Toki, Kahrat 10:00 - 17:00 Selçuk Hasançavuşlar, Kurşak, Mehmetler, Çayırlı, Göllüce, Halkapınar, Belevi 09:00 - 17:00 Karabağlar Günaltay, Devrim, Çalıkuşu, Bozyaka, Sarıyer 09:00 - 17:00 / 10:00 - 16:00 Aliağa Yenişakran, Hacıömerli 13:00 - 15:00 Urla Çamlıçay, Zeytinalanı 13:00 - 16:00 Ödemiş Üzümlü, Bebekler, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Karadoğan, Köseler, Ortaköy, Suçıktı, Tosunlar 10:00 - 16:00 Ödemiş Çobanlar, Artıcak 10:00 - 16:00 Foça Cumhuriyet, Kozbeyli 09:00 - 17:00 Çeşme Çakabey, Ilıca 10:00 - 15:00 Kemalpaşa Sekiz Eylül, Ören (75. Yıl Cumhuriyet, Egemen), Yiğitler, Nazarköy, Yukarıkızılca, Soğukpınar, Örnekköy, Mehmet Akif Ersoy, Armutlu, Çiniliköy, Aşağıkızılca, Hisarlık, Sarılar, Ovacık, Sinancılar, Yenikurudere, Bağyurdu (Yeni, Kemal Atatürk, Kazımpaşa, 29 Ekim), Armutlu 85. Yıl 09:00 - 17:00 / 12:00 - 13:00 Menderes Çukuraltı 09:00 - 13:00 Kınık Karatekeli 13:00 - 17:00 İlgili Haber 16 Temmuz Gediz Elektrik kesintisi sorgulama! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 16 Temmuz 2025 Şarköy elektrik kesintisi sorgulama! TREDAŞ duyurdu, Tekirdağ'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan