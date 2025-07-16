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16 Temmuz 2025 Şarköy elektrik kesintisi sorgulama! TREDAŞ duyurdu, Tekirdağ'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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16 Temmuz 2025 Şarköy elektrik kesintisi sorgulama! TREDAŞ duyurdu, Tekirdağ&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla Tekirdağ'ın 11 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşeceğini açıkladı. Özellikle Şarköy ilçesinde çıkan orman yangın nedeniyle elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu oldu.

Tekirdağ'da 16 Temmuz 2025 günü, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yürütülecek bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

TREDAŞ, vatandaşların elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Tekirdağ'da elektrik kesintileri erken saatlerde başlayacak ve gün içerisinde farklı zamanlarda geleceği belirtildi. İşte 16 Temmuz Tekirdağ elektrik kesintisi....

16 Temmuz 2025 Şarköy elektrik kesintisi sorgulama! TREDAŞ duyurdu, Tekirdağ'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

16 TEMMUZ ŞARKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangının ardından elektrik kesintisine dair detaylar araştırılmaya başlandı.

16 TEMMUZ ŞARKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Bugün 13:30 ile 18:30 saatleri arasında Şarköy'ün Hoşköy Mahallesinde GökçenergizKent Sitesi, Eska Balıkçılık, Kutman Şarapçılık, Ahmet Cem Çetintaş, Güzelköy Mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır. 

16 Temmuz 2025 Şarköy elektrik kesintisi sorgulama! TREDAŞ duyurdu, Tekirdağ'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

TEKİRDAĞ'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

TREDAŞ'ın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Maramaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde bugün elektrik kesintisi olacaktır.

İşte, 16 Temmuz 2025 Tekirdağ'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalle....

İlçeSaat AralığıKesinti BölgeleriKesinti Nedeni
Çerkezköy10:30 – 14:00Veliköy Mahallesi (Çayıryolu Cd. ve bağlı sokaklar)Planlı bakım çalışması
Çorlu12:00 – 13:30Rumeli ve Alipaşa Mahalleleri (çok sayıda sokak, site ve cadde)Planlı bakım çalışması
Ergene17:00 – 19:00Ulaş OSB Mah., Ergene 2 OSB, Marmaracık OSB (Motor Yerleri Mevkii)Planlı bakım çalışması
Hayrabolu09:00 – 15:00Şalgamlı MahallesiPlanlı bakım çalışması
Kapaklı08:30 – 18:00Yanıkağıl Mah. tamamı; Fatih, Mimar Sinan, Karaağaç Mahallelerinin bazı bölümleri ve birçok cadde/sokakPlanlı bakım çalışması
Malkara09:00 – 17:00Izgar, Haliç, Sarıpolat, Yaylagöne, Danişment bölgeleriPlanlı bakım çalışması
Marmaraereğlisi08:00 – 08:30Yeniçiftlik Mah. – Vatan Caddesi civarıPlanlı bakım çalışması
Muratlı09:00 – 17:00Yukarısevindikli, Aşağısevindikli Mahalleleri; Hayri Ağan, İbrahim Halil Dağ, TESKİ Su KuyularıPlanlı bakım çalışması
Saray09:00 – 18:00Osmanlı MahallesiPlanlı bakım çalışması
Şarköy13:30 – 18:30Hoşköy Mah. (GökçenergizKent Sitesi, Eska Balıkçılık, Kutman Şarapçılık); Güzelköy Mah.Planlı bakım çalışması
Süleymanpaşa09:00 – 13:00Nusratlı Mahallesi ve özel trafolu müşterilerPlanlı bakım çalışması

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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