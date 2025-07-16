16 Temmuz 2025 Şarköy elektrik kesintisi sorgulama! TREDAŞ duyurdu, Tekirdağ'da elektrikler ne zaman gelecek?

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla Tekirdağ'ın 11 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşeceğini açıkladı. Özellikle Şarköy ilçesinde çıkan orman yangın nedeniyle elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu oldu.

Tekirdağ'da 16 Temmuz 2025 günü, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yürütülecek bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

TREDAŞ, vatandaşların elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Tekirdağ'da elektrik kesintileri erken saatlerde başlayacak ve gün içerisinde farklı zamanlarda geleceği belirtildi. İşte 16 Temmuz Tekirdağ elektrik kesintisi....

16 TEMMUZ ŞARKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangının ardından elektrik kesintisine dair detaylar araştırılmaya başlandı.

16 TEMMUZ ŞARKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Bugün 13:30 ile 18:30 saatleri arasında Şarköy'ün Hoşköy Mahallesinde GökçenergizKent Sitesi, Eska Balıkçılık, Kutman Şarapçılık, Ahmet Cem Çetintaş, Güzelköy Mahallesinde elektrik kesintisi olacaktır.

TEKİRDAĞ'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

TREDAŞ'ın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Maramaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde bugün elektrik kesintisi olacaktır.

İşte, 16 Temmuz 2025 Tekirdağ'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalle....