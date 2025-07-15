16 Temmuz Gediz Elektrik kesintisi sorgulama! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

16 Temmuz 2025 tarihli İzmir planlı elektrik kesintisi programı Gediz Elektrik tarafından paylaşıldı. İzmir'in Bornova, Çiğli, Çeşme, Aliağa gibi ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisinin ne zaman geleceği merak konusu oldu.

Gediz Elektrik, İzmir'deki şebeke yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda, İzmir'in 14 ilçesinin bazı mahallelerinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacağı duyuruldu.

16 Temmuz Çarşamba günü boyunca, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Hangi mahallelerin etkileneceği ve kesinti saatlerine dair detaylar ise belli oldu. İşte, 16 Temmuz’da İzmir’deki elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler ve kesinti saatleri...

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

16 Temmuz Çarşamba günü İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Narlıdere ilçelerinde sabah saatleri itibarıyla elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İzmir'de yarın elektriklerin gelme saati ilçe ve mahalleye göre değişiklik gösterecektir. GEDİZ Elektrik resmi internet adresi üzerinden yarın için yaşanacak elektrik kesintisi listesini paylaştı.

GEDİZ ELEKTRİK 16 TEMMUZ PLANLI KESİNTİ LİSTESİ SORGULAMA

GEDİZ Elektrik Planlı Kesinti duyurularına göre, 16 Temmuz tarihlerinde İzmir'in bazı ilçe ve mahallerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aliağa, Balçova, Bayındır, Bergama, Bornova, Buca ilçelerinde kesintiler uzun sürecektir.